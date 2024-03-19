الثلاثاء 19 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ضبط 120 ألف قطعة ألعاب نارية فى حملات أمنية بالقاهرة

ألعاب نارية
ألعاب نارية

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبط عاطلين مقيمين بدائرة قسم شرطة الخليفة، وبحوزتهما 39 ألف قطعة  ألعاب نارية "مختلف الأحجام" داخل مخزن ملك أحدهما بدائرة قسم شرطة الخليفة.

 

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ضبط 6090 عبوة ألعاب نارية فى حملة مكبرة بالغربية

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ضبط 3 متهمين بـ42 ألف قطعة ألعاب نارية فى الجيزة

 ضبط شخصين بـ 81 ألف قطعة ألعاب نارية

كما أمكن تحديد وضبط مصدر تحصلهما على تلك المضبوطات شخصين "لأحدهما معلومات جنائية" مقيمان بدائرتي قسمي شرطة "منشأة ناصر – بولاق")، وعثر بحوزتهما على (81 ألف قطعة ألعاب نارية - 405 كيلو جرام لمادة الكربون الخام "المستخدمة فى التصنيع") وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

ألعاب نارية القاهرة مديرية امن القاهرة الخليفة

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