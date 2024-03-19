الثلاثاء 19 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

بسبب الخلافات.. القبض على المتهمين بقتل "محامي كفر الشيخ"

جثة
جثة

كشفت وزارة الداخلية ملابسات واقعة العثور على جثة محامٍ بكفر الشيخ، وضبطت مرتكب الواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

قالت وزارة الداخلية في بيان اليوم الثلاثاء: في إطار جهود أجهزة الوزارة لكشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة بيلا بمديرية أمن كفر الشيخ بحدوث مشاجرة وإطلاق أعيرة نارية بدائرة المركز ووفاة (محامٍ) إثر إصابته برش خرطوش، وبالفحص، أمكن تحديد مرتكب الواقعة عاطل (له معلومات جنائية)، حيث قام بإطلاق عيار نارى تجاه المتوفى أثناء تواجده بدائرة المركز لخلافات سابقة بينهما.

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وأضافت: عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبرفقته عاطل (له معلومات جنائية).

 بمواجهة المتهم اعترف بارتكابه الواقعة بالاشتراك مع المتهم المضبوط برفقته، وأرشد عن بندقية خرطوش وعدد من الطلقات، ودراجة نارية ملكه دون لوحات معدنية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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