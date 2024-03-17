الأحد 17 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 7.. كورس رقص لـ"ليلي" للتقرب من زوجها

مسلسل
مسلسل

مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 7  قيام فوزية بالاستعانة ببدرة زوجة ابنها عمر الذي توفي، والتي كانت تعمل راقصة قبل زواجها منه، لتعلم ليلى الرقص.

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أحداث مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 7

لتقوم بدرة باستضافة ليلى (دينا الشربيني) هي وفوزية وحياة وفاتن في المكان الذي كانت تدرس فيه الرقص لمساعدة ليلى على تعلمه، حتى تستطيع التقرب من زوجها، وخصوصا بعد أن خرج مع الدكتورة ملك والتي كانت ترغب أن يساعدها في المشروع الخاص بها في كافيه.

موعد عرض مسلسل كامل العدد الحلقة 8

يعرض مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 7 على قناة ON في تمام الساعة 7:30 مساء.

تعرض حلقة الإعادة لـ حلقة  7 من مسلسل كامل العدد +1  على قناة ON في تمام الساعة 8:15 صباحا.

يعرض مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 8 على قناة ON drama في تمام الساعة 6:05 دقائق.

تعرض حلقة الإعادة  8 من مسلسل كامل العدد +1 على قناة ON drama الساعة 1:30 صباحا.

وذلك بالتزامن مع عرض المسلسل يوميًا على منصة Watch it الرقمية.

مسلسلات رمضان 2024

قصة مسلسل كامل العدد

تقع أحداث مسلسل كامل العدد + 1 بطولة الفنانة دينا الشربيني وشريف سلامة في إطار اجتماعي وكوميدي في 15 حلقة فقط، ومع هذا العدد من الأطفال يبدأ الزوجان في مواجهة الكثير من المشكلات الأسرية، وصعوبات تواجههم في تربية الأبناء، بالإضافة إلى محاولة عيش حياة زوجية سعيدة.

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مسلسلات رمضان 2024

 ابطال مسلسل كامل العدد

يضم مسلسل كامل العدد + 1، مجموعة كبيرة من النجوم والنجمات الأطفال والشباب، وهم: دينا الشربيني، شريف سلامة، إسعاد يونس، آية سماحة، جيهان الشماشرجي، ميمي جمال، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، سمر علام، عمرو جمال، تميم عبده، جاسيكا حسام الدين، لينا صوفيا بن حمان، حمزة دياب، ألفت إمام، والعمل من تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر إخراج خالد الحلفاوي وإنتاج شركة Eagle Films للمنتج جمال سنا.

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