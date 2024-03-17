مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 7.. الغيرة والشك من الدكتور ملك تتملك دينا الشربيني

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 7 تشهد بداية عملية الشك بين الزوجين، حيث تسببت رسالة وصلت على تليفون أحمد (شريف سلامة) أثار فضول ليلي (دينا الشربيني) وتبين أنها مرسلة من زميلته في العمل الدكتورة ملك.

أحداث مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 7

أحداث مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 7

تستيقظ ليلي لتجد تجمع فوزية وحياة وفاتن بحديقة الفيلا وتحكي لهم عما حدث وتبلغهم برغبتها في الحديث مع زوجها أحمد بان يطرد الدكتورة ملك من العيادة الخاصة به لترد عليها ميرفت بأن هذا الإجراء صحيح.. وترد حياة "إسعاد يونس" أن هذا غلط مما يلفت الانتباه لما يحدث.

موعد عرض مسلسل كامل العدد الحلقة 8

يعرض مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 7 على قناة ON في تمام الساعة 7:30 مساء.

تعرض حلقة الإعادة لـ حلقة 7 من مسلسل كامل العدد +1 على قناة ON في تمام الساعة 8:15 صباحا.

يعرض مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 8 على قناة ON drama في تمام الساعة 6:05 دقائق.

تعرض حلقة الإعادة 8 من مسلسل كامل العدد +1 على قناة ON drama الساعة 1:30 صباحا.

وذلك بالتزامن مع عرض المسلسل يوميًا على منصة Watch it الرقمية.

أحداث مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 7

مسلسلات رمضان 2024.. قصة مسلسل كامل العدد

تقع أحداث مسلسل كامل العدد + 1 بطولة الفنانة دينا الشربيني وشريف سلامة في إطار اجتماعي وكوميدي في 15 حلقة فقط، ومع هذا العدد من الأطفال يبدأ الزوجان في مواجهة الكثير من المشكلات الأسرية، وصعوبات تواجههم في تربية الأبناء، بالإضافة إلى محاولة عيش حياة زوجية سعيدة.

مسلسلات رمضان 2024.. أبطال مسلسل كامل العدد

يضم مسلسل كامل العدد + 1، مجموعة كبيرة من النجوم والنجمات الأطفال والشباب، وهم: دينا الشربيني، شريف سلامة، إسعاد يونس، آية سماحة، جيهان الشماشرجي، ميمي جمال، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، سمر علام، عمرو جمال، تميم عبده، جاسيكا حسام الدين، لينا صوفيا بن حمان، حمزة دياب، ألفت إمام، والعمل من تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر إخراج خالد الحلفاوي وإنتاج شركة Eagle Films للمنتج جمال سنا.