بعد إصابتهم به في مسلسل كامل العدد لـ دينا الشربيني .. طرق التخلص من قمل الرأس

في مشهد كوميدي خلال أحداث الحلقة السادسة من مسلسل كامل العدد +1، أصيب كل من الفنانة دينا الشربيني التي تجسد دور (ليلى) والفنان شريف سلامة الذي يجسد دور (الطبيب أحمد مختار) وأبناؤهما الـ 8 بقمل الرأس.

وقامت الفنانة ميمي جمال خلال أحداث الحلقة 6 مسلسل كامل العدد +1 التي تجسد دور فوزية باتباع عدد من الإجراءات والخطوات البسيطة للتخلص من القمل بطريقة طبيعية، حيث طلبت منهم جاز أبيض لتضعه على رؤوسهم، ونتيجة لذلك ينشر موقع "الدستور" بعض طرق التخلص من قمل الرأس:

التخلص من قمل الرأس على طريقة مسلسل كامل العدد +1

استخدام مبيدات القمل:

يمكنك استخدام مبيدات القمل المتوفرة في الصيدليات باتباع تعليمات الاستخدام الموجودة على العبوة.

المشط الخاص بالقمل:

استخدم مشط خاص بالقمل لنزع القمل وبيوضهم من فروة الرأس. يفضل استخدام المشط الخاص بالقمل بشكل منتظم للتأكد من إزالة القمل بشكل كامل.

غسل الملابس والفرش بشكل جيد

يجب غسل الملابس والفرش بماء ساخن وصابون لقتل أي قمل قد يكون على الأقمشة.

تنظيف الأثاث والمفروشات:

قم بتنظيف الأثاث والمفروشات المستخدمة بانتظام وبشكل جيد للتأكد من عدم وجود قمل عليها.

التخلص من القمل الموجود في البيئة:

قم بتنظيف الأماكن التي تتردد عليها بانتظام، مثل السرير والأريكة والمراتب، للتأكد من عدم وجود بيئة مناسبة لتكاثر القمل.

استشارة الطبيب:

في بعض الحالات الشديدة، قد يكون من الضروري استشارة الطبيب للحصول على علاجات أقوى أو أدوية قوية للتخلص من قمل الرأس.

قصة مسلسل كامل العدد +1

تقع أحداث مسلسل كامل العدد + 1 بطولة الفنانة دينا الشربيني وشريف سلامة في إطار اجتماعي وكوميدي في 15 حلقة فقط، ومع هذا العدد من الأطفال يبدأ الزوجان في مواجهة الكثير من المشكلات الأسرية، وصعوبات تواجههم في تربية الأبناء، بالإضافة إلى محاولة عيش حياة زوجية سعيدة.