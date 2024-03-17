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مسلسلات رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024..أحداث طريفة بين دينا الشربيني وابنها في كامل العدد+1

مسلسل كامل العدد
مسلسل كامل العدد + 1

تصدر السؤال عن موعد عرض مسلسل كامل العدد لـ "دينا الشربيني" الحلقة 7، كافة محركات بحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية وذلك بعد عرض الحلقة السادسة أمس التي كانت مليئة بالأحداث الكوميدية والطريفة، ونتيجة لذلك ينشر موقع "الدستور" موعد الحلقة السابعة.

موعد عرض مسلسل كامل العدد لـ "دينا الشربيني" الحلقة 7

يترقب عشاق مسلسلات رمضان 2024 موعد عرض مسلسل كامل العدد لـ "دينا الشربيني" الحلقة 7 حيث تعرض في تمام الساعة السابعة ونصف مساءًا على قناة On بشكل حصري. 

تفاصيل احداث مسلسل كامل العدد الحلقة 6

شهدت بداية الحلقة السادسة من مسلسل كامل العدد +1 أحداثًا طريفة حيث ذهبت ليلى ( دينا الشربيني) برفقة ابنها الرضيع عمر إلى زوجها الطبيب أحمد (شريف سلامة) في عيادته الخاصة لتحاول معرفة الفتاة التي تحاول إيقاعه في غرامها 

وفي مشهد آخر طلبت ليلى من الممرضة أن تتركها تجلس مع المرضى في قائمة الانتظار دون أن تخبرهم أنها زوجته، حتى تستطيع التحدث معهم لمعرفة من هي المرأة التي تحب زوجها وترغب في التقرب منه، دخلت الفنانة دينا الشربيني التي تجسد دور ليلى غرفة الفنان شريف سلامة الذي يجسد دور الطبيب أحمد لتجد الدكتورة ملك التي يدربها زوجها تجلس بالقرب منه.

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ولم تشك الفنانة دينا الشربيني (ليلى) في زوجها الطبيب أحمد كونها هي من ترغب في التقرب لزوجها بسبب حديث أحمد عنها، ثم وضعت صورتها وأحمد مع طفلهما الرضيع على المكتب، في محاولة منها أن يعرف المرضى أنه متزوج ولديه طفل.

وطلبت ألفت أمام التي تجسد دور فاتن زوجة والد دينا الشربيني، خلال أحداث الحلقة السادسة من زوجها تيمور السفر إلى أمريكا بعد حصولها على فرصة تعين كرئيس لقسم التحاليل خلال السنة الدراسية ورفض تيمور والد الفنانة دينا الشربيني فكرة السفر مطلقًا، مما أدى إلى استياء فاتن من الرد.

وأصيب كل من الفنانة دينا الشربيني التي تجسد دور (ليلى) والفنان شريف سلامة الذي يجسد دور (الطبيب أحمد مختار) وأبناؤهما الـ 8 بقمل الرأس وقامت الفنانة ميمي جمال التي تجسد دور فوزية باتباع عدد من الإجراءات والخطوات البسيطة للتخلص من القمل بطريقة طبيعية، حيث طلبت منهم جاز أبيض لتضعه على رؤوسهم.

مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 6.. إصابة دينا الشربيني وأبنائها بقمل الرأس

قنوات عرض مسلسل كامل العدد الحلقة السابعة

ويعرض مسلسل كامل العدد +1 الشربيني بشكل حصري على شبكة قنوات ON وON drama خلال شهر رمضان.

قصة مسلسل كامل العدد

تقع أحداث مسلسل كامل العدد + 1 بطولة الفنانة دينا الشربيني وشريف سلامة في إطار اجتماعي وكوميدي في 15 حلقة فقط، ومع هذا العدد من الأطفال يبدأ الزوجان في مواجهة الكثير من المشكلات الأسرية، وصعوبات تواجههم في تربية الأبناء، بالإضافة إلى محاولة عيش حياة زوجية سعيدة.

 

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مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 6.. إصابة دينا الشربيني وأبنائها بقمل الرأس

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