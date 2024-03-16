السبت 16 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 6.. إصابة دينا الشربيني وأبنائها بقمل الرأس

مسلسل كامل العدد
مسلسل كامل العدد

في مشهد كوميدي خلال أحداث الحلقة السادسة من مسلسل كامل العدد +1، أصيب كل من الفنانة دينا الشربيني التي تجسد دور (ليلى) والفنان شريف سلامة الذي يجسد دور (الطبيب أحمد مختار) وأبناؤهما الـ 8 بقمل الرأس.

 

  أحداث مسلسل كامل العدد الحلقة 6

وقامت الفنانة ميمي جمال التي تجسد دور فوزية باتباع عدد من الإجراءات والخطوات البسيطة للتخلص من القمل بطريقة طبيعية، حيث طلبت منهم جاز أبيض لتضعه على رؤوسهم.
 

 موعد عرض مسلسل كامل العدد الحلقة 7

ستعرض الحلقة السابعة من مسلسل كامل العدد +1 في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً كل يوم على قناة On حصريًا.

 قنوات عرض مسلسل كامل العدد الحلقة السابعة

ويعرض مسلسل كامل العدد +1 الشربيني بشكل حصري على شبكة قنوات ON وON drama خلال شهر رمضان.

 

اقرأ ايضا

أحداث مسلسل كامل العدد الحلقة 6 لـ"دينا الشربيني"

 

 

دينا الشربيني تحاول معرفة الفتاة التي تقع في غرامه في مسلسل "كامل العدد +1" الحلقة 6

 

 قصة مسلسل كامل العدد

تقع أحداث مسلسل كامل العدد + 1 بطولة الفنانة دينا الشربيني وشريف سلامة في إطار اجتماعي وكوميدي في 15 حلقة فقط، ومع هذا العدد من الأطفال يبدأ الزوجان في مواجهة الكثير من المشكلات الأسرية، وصعوبات تواجههم في تربية الأبناء، بالإضافة إلى محاولة عيش حياة زوجية سعيدة.

 

 أبطال مسلسل كامل العدد

يضم مسلسل كامل العدد + 1، مجموعة كبيرة من النجوم والنجمات الأطفال والشباب، وهم: دينا الشربيني، شريف سلامة، إسعاد يونس، آية سماحة، جيهان الشماشرجي، ميمي جمال، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، سمر علام، عمرو جمال، تميم عبده، جاسيكا حسام الدين، لينا صوفيا بن حمان، حمزة دياب، ألفت إمام، والعمل من تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر إخراج خالد الحلفاوي وإنتاج شركة Eagle Films للمنتج جمال سنا.

يهمك أيضا:

مسلسل كامل العدد 1 كامل العدد 1 موعد عرض كامل العدد 1 موعد عرض مسلسل كامل العدد 1 موعد اعادة مسلسل كامل العدد 1 قصة مسلسل كامل العدد 1 أبطال مسلسل كامل العدد 1 موعد عرض مسلسل دينا الشربيني مسلسل دينا الشربيني دينا الشربيني قنوات عرض كامل العدد 1 قنوات عرض مسلسل كامل العدد 1 موعد مسلسل كامل العدد 1 الحلقة السادسة من كامل العدد 1 كامل العدد 1 الحلقة السادسة كامل العدد 1 الحلقة 6 الحلقة 6 من مسلسل كامل العدد 1 الحلقة السادسة من مسلسل كامل العدد 1 مسلسلات رمضان 2024 شهر رمضان 2024 رمضان 2024 دراما رمضان 2024 مسلسلات رمضان الجديدة 2024 المتحدة دراما رمضان شهر الفرحة مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان ٢٠٢٤ قائمة مسلسلات رمضان 2024 مواعيد مسلسلات رمضان ٢٠٢٤ رمضان قنوات عرض مسلسلات رمضان مواعيد عرض مسلسلات رمضان القنوات الناقلة لمسلسلات رمضان شاهد مسلسلات رمضان بث مباشر مسلسلات رمضان البث المباشر لمسلسل رمضان شاهد شاهد مسلسلات رمضان 2024 بث مباشر مسلسلات رمضان 2024 شاهد دراما رمضان شاهد دراما رمضان 2024 بث مباشر دراما رمضان بث مباشر دراما رمضان 2024 منصة واتش ات مسلسلات watch it

مواد متعلقة

مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 6 .. دينا الشربيني تضع صورتها مع طفلها الرضيع على مكتب زوجها

الأكثر قراءة

تفاصيل حريق ستوديو الأهرام: "الديكورات كلمة السر"

تحقيقات واسعة فى «حريق استديو الأهرام» بالعمرانية والمعاينة الأولية: الخسائر تصل إلى ملايين الجنيهات

أسعار الفراخ والبيض اليوم السبت 16-3-2024 في بورصة الدواجن

مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 6| هل ينجو "نفادي" من رصاص الكبير؟

مسلسل الحشاشين الحلقة 6.. "الصباح" ينقلب على صديقه وأصفهان تستعد لزيارة تاريخية

مسلسل المعلم.. المخرج مرقس عادل يكشف كواليس حريق استوديو الأهرام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

ياسمين الخطيب

الحشاشين.. القصة الكاملة

محمد المعتصم

بابا جه

وائل لطفي

فن رواية التاريخ

د.أحمد الخميسى

المواهب التى تنكسر على الطريق

ماجد حبته

حالة نساء وفتيات فلسطين

حسين دعسة

الحرب فى غزة: الاشتباك مع اللعبة الأمريكية.. لا هدنة ولا قرار أمميًا.. فوضى!

د. منى حلمى

ماتت "أمى" فى عيد الأم

محمد عبدالعزيز

هكذا يكون الوداع لائقًا

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

عمال فلسطين: الشرطة الإسرائيلية اعتقلت 65 عاملًا وسط يافا

تقرير بريطاني: انقسام في إسرائيل بسبب مطالب حماس تجاه ملف الأسرى

سفينة المساعدات الإنسانية تفرغ حمولتها من المواد الغذائية فى غزة