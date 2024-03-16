مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 6.. إصابة دينا الشربيني وأبنائها بقمل الرأس

في مشهد كوميدي خلال أحداث الحلقة السادسة من مسلسل كامل العدد +1، أصيب كل من الفنانة دينا الشربيني التي تجسد دور (ليلى) والفنان شريف سلامة الذي يجسد دور (الطبيب أحمد مختار) وأبناؤهما الـ 8 بقمل الرأس.

أحداث مسلسل كامل العدد الحلقة 6

وقامت الفنانة ميمي جمال التي تجسد دور فوزية باتباع عدد من الإجراءات والخطوات البسيطة للتخلص من القمل بطريقة طبيعية، حيث طلبت منهم جاز أبيض لتضعه على رؤوسهم.



موعد عرض مسلسل كامل العدد الحلقة 7

ستعرض الحلقة السابعة من مسلسل كامل العدد +1 في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً كل يوم على قناة On حصريًا.

قنوات عرض مسلسل كامل العدد الحلقة السابعة

ويعرض مسلسل كامل العدد +1 الشربيني بشكل حصري على شبكة قنوات ON وON drama خلال شهر رمضان.

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قصة مسلسل كامل العدد

تقع أحداث مسلسل كامل العدد + 1 بطولة الفنانة دينا الشربيني وشريف سلامة في إطار اجتماعي وكوميدي في 15 حلقة فقط، ومع هذا العدد من الأطفال يبدأ الزوجان في مواجهة الكثير من المشكلات الأسرية، وصعوبات تواجههم في تربية الأبناء، بالإضافة إلى محاولة عيش حياة زوجية سعيدة.

أبطال مسلسل كامل العدد

يضم مسلسل كامل العدد + 1، مجموعة كبيرة من النجوم والنجمات الأطفال والشباب، وهم: دينا الشربيني، شريف سلامة، إسعاد يونس، آية سماحة، جيهان الشماشرجي، ميمي جمال، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، سمر علام، عمرو جمال، تميم عبده، جاسيكا حسام الدين، لينا صوفيا بن حمان، حمزة دياب، ألفت إمام، والعمل من تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر إخراج خالد الحلفاوي وإنتاج شركة Eagle Films للمنتج جمال سنا.

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