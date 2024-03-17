الأحد 17 مارس 2024
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فن

الإعلامى أسامة كمال لـ"كلم ربنا": حوارى مع الله بلا انقطاع

جريدة الدستور

أسامة كمال: كلمت ربنا في محنة مرض أخويا واستجاب لدعائي ورجعه لنا من الغيبوبة

أسامة كمال يكشف تفاصيل أصعب محنة إنسانية مر بها الفترة الأخيرة

كشف الإعلامي أسامة كمال، خلال استضافته ببرنامج "كلم ربنا مع أحمد الخطيب" على الراديو 9090 عن تفاصيل أصعب محنة إنسانية واجهته في الفترة الماضية، بعد وفاة والديه.

وقال "كمال" إن مرض شقيقه الكبير، الذي كان بمثابة أب له ولأشقائه وصاحب مكانة كبيرة في الأسرة، شكل صدمة كبيرة له، خاصة أنه دخل غيبوبة لمدة طويلة، وكان تقدير الأطباء أنه لن ينجو من هذه الحالة.

وأوضح الإعلامي الكبير أنه لم يجد في هذه المحنة معينًا له سوى المولى عز وجل، وأنه تحدث إليه وناجاه ورجاه بأن يعيد شقيقه إلى الحياة مرة أخرى، مؤكدًا أن المولى عز وجل استجاب لدعائه.

وقال "كمال": تيسر لى الحصول على تأشيرة لأمريكا في أقل من ٤٨ ساعة، وكنت ملازمًا شقيقي حتى كتب الله له الشفاء خلافًا لتوقعات الأطباء.

وأضاف: حواري وكلامي مع ربنا لا ينقطع ودايمًا بلتقط من الوقت أجزاء خاصة أخلو فيها بنفسي مع المولى عز وجل أناجيه وأتحدث إليه، ولا أشك لحظة في أن الرد هيجيني.. آخر مرة وصلني رد من ربنا على كلامي لما كلمني واحد من المشاهدين وفاجأني بأنه بيحاول يتصل بيا أكتر من مرة، وقال لى إنه دعا لى في العمرة، وأنه رأى الرسول عليه الصلاة والسلام في المنام وبلغه برسالة يوصلها لى نصها: قول لأسامة ما تقلقش هتُفرج" بعدها بأسبوع كنت موجودا مرة تانية على شاشة التليفزيون.


وانطلق الموسم الخامس من برنامج "كلم ربنا.. مع أحمد الخطيب" مع أول أيام شهر رمضان المبارك 2024.

ويستضيف الكاتب الصحفى أحمد الخطيب، رئيس قطاع الثقافة والتراث بالشركة المتحدة، في برنامجه الإذاعي السنوي نخبة مميزة من نجوم المجتمع المصري "إعلاميين وكتابا وسياسين ومسئولين وفنانين وقساوسة ودُعاة ونجوم المجتمع".

ويُذاع برنامج "كلم ربنا.. مع أحمد الخطيب" على الراديو 9090، في  الساعة الخامسة والنصف قبل الإفطار طوال أيام شهر رمضان المبارك.

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