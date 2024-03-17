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مسلسلات رمضان 2024

موعد عرض مسلسل كامل العدد الحلقة 7 بطولة "دينا الشربيني"

مسلسل كامل العدد
مسلسل كامل العدد

شهد مسلسل كامل العدد +1 للفنانة دينا الشربيني الحلقة السادسة عدد من الأحداث الطريفة والكوميدية، وخلال السطور التالية يستعرض موقع "الدستور" ملخص الحلقة السادسة لمسلسل كامل العدد +1.

تفاصيل احداث مسلسل كامل العدد الحلقة 6

شهدت بداية الحلقة السادسة من مسلسل كامل العدد +1 أحداثًا طريفة، حيث ذهبت ليلى ( دينا الشربيني) برفقة ابنها الرضيع عمر إلى زوجها الطبيب أحمد (شريف سلامة) في عيادته الخاصة لتحاول معرفة الفتاة التي تحاول إيقاعه في غرامها، وفي مشهد آخر طلبت ليلى من الممرضة أن تتركها تجلس مع المرضى في قائمة الانتظار دون أن تخبرهم أنها زوجته، حتى تستطيع التحدث معهم لمعرفة من هي المرأة التي تحب زوجها وترغب في التقرب منه.

وطلبت ألفت أمام التي تجسد دور فاتن زوجة والد دينا الشربيني في مسلسل كامل العدد +1، خلال أحداث الحلقة السادسة من زوجها تيمور السفر إلى أمريكا بعد حصولها على فرصة تعين كرئيس لقسم التحاليل خلال السنة الدراسية، ورفض تيمور والد الفنانة دينا الشربيني في فكرة السفر مطلقًا، مما أدى إلى استياء فاتن من الرد.

في مشهد كوميدي خلال أحداث الحلقة السادسة من مسلسل كامل العدد +1، أصيب كل من الفنانة دينا الشربيني التي تجسد دور (ليلى) والفنان شريف سلامة الذي يجسد دور (الطبيب أحمد مختار) وأبناؤهما الـ 8 بقمل الرأس، حيث قامت الفنانة ميمي جمال التي تجسد دور فوزية باتباع عدد من الإجراءات والخطوات البسيطة للتخلص من القمل بطريقة طبيعية، حيث طلبت منهم جاز أبيض لتضعه على رؤوسهم.

بعد إصابتهم به في مسلسل كامل العدد لـ دينا الشربيني .. طرق التخلص من قمل الرأس

مسلسلات رمضان 2024..أحداث طريفة بين دينا الشربيني وابنها في كامل العدد+1

موعد عرض مسلسل كامل العدد الحلقة 7

من المقرر أن تعرض الحلقة السابعة من مسلسل كامل العدد +1 في تمام الساعة السابعة والنصف مساءً كل يوم على قناة On حصريًا.

قنوات عرض مسلسل كامل العدد الحلقة السابعة

ويعرض مسلسل كامل العدد +1 الشربيني بشكل حصري على شبكة قنوات ON وON drama خلال شهر رمضان.

قصة مسلسل كامل العدد

تقع أحداث مسلسل كامل العدد + 1 بطولة الفنانة دينا الشربيني وشريف سلامة في إطار اجتماعي وكوميدي في 15 حلقة فقط، ومع هذا العدد من الأطفال يبدأ الزوجان في مواجهة الكثير من المشكلات الأسرية، وصعوبات تواجههم في تربية الأبناء، بالإضافة إلى محاولة عيش حياة زوجية سعيدة.

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مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 6.. إصابة دينا الشربيني وأبنائها بقمل الرأس

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مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 6.. زوجة والد دينا الشربيني تطلب منه السفر إلى أمريكا

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بعد إصابتهم به في مسلسل كامل العدد لـ دينا الشربيني .. طرق التخلص من قمل الرأس

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