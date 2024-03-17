مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 7.. إسعاد يونس تكشف سبب رفضها بطولة فيلم العار

شهدت أحداث الحلقة السابعة من مسلسل كامل العدد +1 الاستشهاد بفيلم العار وبتحديد شخصية “روقة” حلم الرجال حيث دار حوار جانبى كشفت خلاله صاحبة السعادة إسعاد يونس التي تلعب دور “حياة” سبب رفضها بطولة فيلم العار بعد مرور 42 عامًا من عرضه في السينما المصرية.

أحداث مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 7

وفيلم العار عرض في السينما المصرية عام 1982 من بطولة نور الشريف ومحمود عبد العزيز وحسين فهمي، ونورا، ألفه محمود أبو زيد، وأخرجه علي عبد الخالق.

تدور أحداث العمل حول عبد التواب تاجر العطارة المعروف بالتقوى الذي يسافر للإسكندرية للاتفاق على صفقة مخدرات يدفع فيها ثروته وعند عودته يلقى مصرعه، يعترف الابن الأكبر كمال بحقيقة مصدر ثروة العائلة، ليقع الجميع أمام اختيار صعب ما بين اتمام الصفقة والحصول على المال، أو رفضها من الأساس وضياع الميراث.

موعد عرض مسلسل كامل العدد الحلقة 8

يعرض مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 7 على قناة ON في تمام الساعة 7:30 مساء.

تعرض حلقة الإعادة لـ حلقة 7 من مسلسل كامل العدد +1 على قناة ON في تمام الساعة 8:15 صباحا.

يعرض مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 8 على قناة ON drama في تمام الساعة 6:05 دقائق.

تعرض حلقة الإعادة 8 من مسلسل كامل العدد +1 على قناة ON drama الساعة 1:30 صباحا.

وذلك بالتزامن مع عرض المسلسل يوميًا على منصة Watch it الرقمية.

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تقع أحداث مسلسل كامل العدد + 1 بطولة دينا الشربيني وشريف سلامة في إطار اجتماعي وكوميدي في 15 حلقة فقط، ومع هذا العدد من الأطفال يبدأ الزوجان في مواجهة الكثير من المشكلات الأسرية، وصعوبات تواجههم في تربية الأبناء، إضافة إلى محاولة عيش حياة زوجية سعيدة.

ابطال مسلسل كامل العدد

يضم مسلسل كامل العدد + 1، مجموعة كبيرة من النجوم والنجمات الأطفال والشباب، وهم: دينا الشربيني، شريف سلامة، إسعاد يونس، آية سماحة، جيهان الشماشرجي، ميمي جمال، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، سمر علام، عمرو جمال، تميم عبده، جاسيكا حسام الدين، لينا صوفيا بن حمان، حمزة دياب، ألفت إمام، والعمل من تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر إخراج خالد الحلفاوي وإنتاج شركة Eagle Films للمنتج جمال سنا.