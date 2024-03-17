الأحد 17 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مسلسلات رمضان 2024

مسلسلات رمضان 2024..

مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 7.. دينا الشربيني تجتمع بإسعاد يونس وميمي جمال

مسلسل كامل العدد
مسلسل كامل العدد +1

اجتمعت ليلى (دينا الشربيني) خلال أحداث الحلقة 7 من مسلسل كامل العدد +1، بكل من “حياة” والدة زوجها أحمد، التي تجسدها الفنانة إسعاد يونس، و"فوزية"، ميمي جمال، و"تونة"، ألفت إمام، ليجدوا لها حل لأزمتها.

الحلقة 7 من مسلسل كامل العدد +1

وقامت كل منهن بتقديم  نصيحة مختلفة عن الأخرى مما ادى إلى حدوث مشادة كوميدية بين “حياة” و"فوزية".

مسلسل كامل العدد موعد عرض الحلقة 8

سوف تعرض الحلقة الثامنة من مسلسل كامل العدد +1 غدًا الاثنين في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.
 

مسلسل كامل العدد لـ دينا الشربيني.. أحداث الحلقة 7

مسلسل كامل العدد مواعيد وقنوات عرض الحلقة الثامنة

ويعرض مسلسل كامل العدد +1 الشربيني بشكل حصري على شبكة قنوات ON وON drama خلال شهر رمضان. 

مسلسلات رمضان 2024.. قصة مسلسل كامل العدد

تقع أحداث مسلسل كامل العدد +1 بطولة الفنانة دينا الشربيني وشريف سلامة في إطار اجتماعي وكوميدي في 15 حلقة فقط، ومع هذا العدد من الأطفال يبدأ الزوجان في مواجهة الكثير من المشكلات الأسرية، وصعوبات تواجههم في تربية الأبناء، بالإضافة إلى محاولة عيش حياة زوجية سعيدة.

مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 7.. دينا الشربيني تتعلم الرقص

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أبطال مسلسل كامل العدد

يضم مسلسل كامل العدد + 1، مجموعة كبيرة من النجوم والنجمات الأطفال والشباب، وهم:

- دينا الشربيني

- شريف سلامة

- إسعاد يونس

- آية سماحة

- جيهان الشماشرجي

- ميمي جمال

-أحمد كمال

- أحمد جمال سعيد

- سمر علام

- عمرو جمال

- تميم عبده

- جاسيكا حسام الدين

-لينا صوفيا بن حمان

-حمزة دياب

- ألفت إمام

- والعمل من تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر -إخراج خالد الحلفاوي 

-وإنتاج شركة Eagle Films للمنتج جمال سنا.

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مسلسل كامل العدد لـ دينا الشربيني.. أحداث الحلقة 7

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