مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 7.. دينا الشربيني تتعلم الرقص

خلال أحداث الحلقة السابعة من مسلسل كامل العدد +1 طلبت ميمي جمال التي تجسد شخصية فوزية من بدرة زوجة ابنها عمر الذي توفى، والتي كانت تعمل راقصة قبل زواجها، أن تعلم ليلى (دينا الشربيني) الرقص.

وخلال أحداث المسلسل قامت بدرة باستضافة ليلى وفوزية وفاتن (زوجة والد دينا الشربيني) في المكان الذي كانت تدرس فيه الرقص، وذلك لمساعدة ليلى على تعليم الرقص، حتى تستطيع التقرب من زوجها بعدما اكتشفت ان هناك مشاعر بينه وبين ملك المتدربة عنده في العيادة .

مسلسل كامل العدد موعد عرض الحلقة 8

وتعرض الحلقة الثامنة من مسلسل كامل العدد +1 غدًا الاثنين في تمام الساعة السابعة والنصف مساء بتوقيت القاهرة.

مسلسل كامل العدد مواعيد وقنوات عرض الحلقة الثامنة

ويعرض مسلسل كامل العدد +1 الشربيني بشكل حصري على شبكة قنوات ON وON drama خلال شهر رمضان.



مسلسلات رمضان 2024.. قصة مسلسل كامل العدد

تقع أحداث مسلسل كامل العدد + 1 بطولة الفنانة دينا الشربيني وشريف سلامة في إطار اجتماعي وكوميدي في 15 حلقة فقط، ومع هذا العدد من الأطفال يبدأ الزوجان في مواجهة الكثير من المشكلات الأسرية، وصعوبات تواجههم في تربية الأبناء، بالإضافة إلى محاولة عيش حياة زوجية سعيدة.



مسلسلات رمضان 2024.. أبطال مسلسل كامل العدد

يضم مسلسل كامل العدد + 1، مجموعة كبيرة من النجوم والنجمات الأطفال والشباب، وهم: دينا الشربيني، شريف سلامة، إسعاد يونس، آية سماحة، جيهان الشماشرجي، ميمي جمال، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، سمر علام، عمرو جمال، تميم عبده، جاسيكا حسام الدين، لينا صوفيا بن حمان، حمزة دياب، ألفت إمام، والعمل من تأليف رنا أبو الريش ويسر طاهر إخراج خالد الحلفاوي وإنتاج شركة Eagle Films للمنتج جمال سنا.