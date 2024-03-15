مسلسل "كامل العدد+1" الحلقة 5| عمل سحرى تحت وسادة "شريف"

مسلسل "كامل العدد+1" الحلقة 5.. اكتشفت عائلة دينا الشربيني وشريف سلامة، وجود عمل سحري أسفل وسادة ابنهم لاعب كرة القدم أثناء الاحتفال به عقب فوزه في إحدي المباريات.

مسلسلات رمضان 2024.. تفاصيل أحداث مسلسل كامل العدد الحلقة 5

وكشفت جدة الأطفال "فوزية" والتي تقوم بدورها الفنانة القديرة ميمي جمال، أن هذه الورقة حجاب قامت بصنعه وكتابة ببعض الآيات القرانية عليه لحمايته ويساعده في النجاح.

مسلسلات رمضان 2024.. موعد عرض مسلسل كامل العدد الحلقة 6

يعرض مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 5 على قناة ON في تمام الساعة 7:30 مساء.

تعرض حلقة الإعادة لـ حلقة 5 من مسلسل كامل العدد +1 على قناة ON في تمام الساعة 8:15 صباحًا.

يعرض مسلسل كامل العدد +1 الحلقة 5 على قناة ON drama في تمام الساعة 6:05 دقائق.

تعرض حلقة الإعادة 5 من مسلسل كامل العدد +1 على قناة ON drama الساعة 1:30 صباحًا.

وذلك بالتزامن مع عرض المسلسل يوميًا على منصة Watch it الرقمية.

مسلسلات رمضان 2024.. قصة مسلسل كامل العدد

تقع أحداث مسلسل كامل العدد + 1 بطولة الفنانة دينا الشربيني وشريف سلامة في إطار اجتماعي وكوميدي في 15 حلقة فقط، ومع هذا العدد من الأطفال يبدأ الزوجان في مواجهة الكثير من المشكلات الأسرية، وصعوبات تواجههم في تربية الأبناء، بالإضافة إلى محاولة عيش حياة زوجية سعيدة.

مسلسلات رمضان 2024.. أبطال مسلسل كامل العدد

يضم مسلسل كامل العدد + 1، مجموعة كبيرة من النجوم والنجمات الأطفال والشباب، وهم: دينا الشربيني، شريف سلامة، إسعاد يونس، آية سماحة، جيهان الشماشرجي، ميمي جمال، أحمد كمال، أحمد جمال سعيد، سمر علام، عمرو جمال، تميم عبده، جاسيكا حسام الدين، لينا صوفيا بن حمان، حمزة دياب، ألفت إمام، والعمل من تأليف رنا أبوالريش ويسر طاهر، إخراج خالد الحلفاوي وإنتاج شركة Eagle Films للمنتج جمال سنان.