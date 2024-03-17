الأحد 17 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

مصر

"شعبة الأسماك" تستعرض إنجازات غرفة الصناعات الغذائية للنهوض بالقطاع وملف التصدير لـ أوروبا

جانب من الحدث
جانب من الحدث

عقدت غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات المصرية، الاجتماع الدوري لشعبة الأسماك برئاسة الدكتور هاني المنشاوي رئيس الشعبة لعرض ملخص إنجازات الشعبة خلال 2023، وملف التصدير للاتحاد الأوروبي.

وناقش الاجتماع طلب بعض الشركات إصدار مواصفات قياسية لمنتجات جديدة، والطرق الحديثة في استخلاص بعض المنتجات من مخلفات الأسماك والقشريات.

شارك في الاجتماع الدكتورة مروة لطفى مسئولة ملف الأسماك بالهيئة القومية لسلامة الغذاء، والدكتور سيد مكاوي بالمعهد القومي لعلوم البحار والمصايد، والمهندسة رضا محمد السيد، مقرر لجنة الاسماك بهيئة المواصفات والجودة.

وأكد المنشاوي، أن غرفة الصناعات الغذائية اهتمت كثيرًا ببرامج التدريب والتأهيل والدعم الفني لشركات الأعضاء من خلال التعاون والشراكة مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء بهدف تطبيق المبادئ والركائز الأساسية لإيجاد منظومة متكاملة لتصنيع الاسماك تطابق معايير واشتراطات سلامة الغذاء والتصدير للاتحاد الأوروبي.

ولفت أنه تم تقديم برنامج تحليل الفجوات للمصانع من خلال زيارات لنحو 20 مصنع للوقوف على احتياجات الصناعة، وتقديم برامج التدريب للتوافق مع اشتراطات سلامة الغذاء والانضمام للقائمة البيضاء وحصر التحديات التي تواجه القطاع إلي جانب توقيع بروتوكولات تعاون مع الجهات المعنية بتصنيع الأسماك.

وأوضح أن برامج الغرفة شملت كافة القائمين على المنظومة من الأفراد والمصانع واماكن الصيد خاصة في بورسعيد والإسكندرية من خلال تعاون ناجح وبناء مع الشركة الوطنية والعديد من المصانع الكبرى التي لديها اماكن صيد جيدة.

وتابع، كما قطعت الغرفة شوطا كبيرًا في التعاون مع الهيئة القومية لسلامة الغذاء في ملف تصدير الأسماك الي الاتحاد الأوروبي وجاري مناقشة التحديات وسبل تطوير المصانع للوفاء بمتطلبات الاتحاد الأوروبي.

وكشف رئيس شعبة الأسماك، وجود اهتمام سعودي بجلب الخبراء المصريين للتعاون في مشروعات الاستزراع السمكي التي تشهدها المملكة ومنها في الرياض ومناطق مختلفة بالمملكة.

وأكد المنشاوي، أن مصر من الدول الرائدة ولها تجربة ناجحة في إقامة مشروعات الاستزراع السمكي خاصة في محافظة كفر الشيخ التي تستحوذ على 35% من انتاج المزارع.

وأشار إلى أن مصر في المرتبة الأولى أفريقيا وعربيًا في إنتاج الأسماك بإنتاجية 2.2 مليون طن، كما تحتل مراكز متقدمة عالميًا في الاستزراع السمكي، بإنتاجية 1.6 مليون طن سنويًا حيث يمثل انتاج المزارع السمكية حوالي 80% من الإنتاج المحلي.

وعرضت الدكتورة مروة لطفي، آخر تطورات ملف تصدير الأسماك إلى الاتحاد الأوروبي، موضحًا أن إجراء التتبع يعد من الشروط الأساسية، كما تم الانتهاء من الخطوات التصحيحية وفي انتظار زيارة تدقيق خلال مايو المقبل.

كما قدم الدكتور سيد مكاوي، عرضا حول مخلفات التصنيع السمكي ما بين المخاطر والقيمة المضافة وطرق ومجالات الاستفادة منها.

واستعرضت المهندسة رضا محمد السيد، خطة إدراج مواصفات منتجات الأسماك في اللجنة الفنية واللجنة الخاصة بالأرثو الأفريقية بهيئة المواصفات والجودة، معلنة افتتاح وحدة الأداء البيئي بالهيئة والمعنية بالاستفادة من مخلفات الأسماك إلى جانب ترحيب الهيئة بأي طلبات لإدراج مواصفات جديدة.

غرفة الصناعات الغذائية رئيس الشعبة مروة لطفى ملف الاسماك لسلامة الغذاء لهيئة القومية لسلامة الغذاء

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