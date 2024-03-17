طرح 30 محلًا ووحدة إدارية ومهنية وصيدلية للبيع بالمزاد العلني في السادات

تعتزم هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة طرح 30 محلاُ تجاريًا ووحدة إدارية ومهنية وصيدلية للبيع بالمزاد العلني في مختلف المناطق السكينة وبمختلف الأسواق المتعددة وكذلك أيضا بمساحات مختلفة بجهاز تنمية مدينة السادات.

وفي السياق، قال المهندس ياسر عبد الحليم رئيس جهاز مدينة السادات، إن هيئة المجتمعات وافقت على طرح بيع 14 محلًا تجاريا وصيدلية للبيع بالمزاد العلني على مساحات تتراوح ما بين 20 لـ97 متر مربع في عدة أسواق مختلفة.

وأضاف المهندس ياسر عبد الحليم أنه سيتم طرح 15 وحدة مهينة وإدارية على مساحات تتراوح ما بين 30 لـ121 متر بعدة مناطق مختلفة، مضيفًا أنه سيتم الحصول على كراسة والشروط والمواصفات الفنية بمقر الجهاز نظير سداد مبلغ 299 عن كل محل أو صيدلية أو وحدة إدارية ومهنية على حدة.

موعد دخول المزاد لكل محل أو صيدلية أو وحدة إدارية أو مهنية

وقال رئيس جهاز مدينة السادات، إنه سيتم بيع 8 محلات تجارية، بالإضافة إلى بيع 7 وحدات إدارية ومهنية في مزاد علني يوم الأربعاء الموافق 24 أبريل 2024. وأكمل رئيس الجهاز بالإعلان عن طرح 6 محلات تجارية و8 وحدات إدارية ومهنية، بالإضافة إلى صيدلية للبيع في مزاد علني يوم الأحد الموافق 9 يونيو 2024.

ولفت إلى أن قيمة التأمين لدخول المزاد للمحلات والوحدات الإدارية والمهنية والصيدلية. سيتم سداد قيمة التأمين لدخول المزاد بمبلغ 50,000 جنيه عن كل محل على حدة قبل جلسة المزاد. كما سيتم سداد تأمين دخول المزاد بمبلغ 100,000 جنيه للصيدلية قبل جلسة المزاد، بالإضافة إلى سداد قيمة تأمين دخول المزاد لكل وحدة إدارية أو مهنية بقيمة 250,000 جنيه في موعد جلسة المزاد.

وأوضح شروط سداد المستحقات المالية للمحلات التجارية والصيدلية، حيث قال: “يجب دفع نسبة 10% من قيمة البيع، بالإضافة إلى نسبة 1% كرسوم إدارية ونسبة 0.5% لصالح مجلس الأمناء من القيمة الإجمالية فور رسو المزاد لكل محل أو صيدلية، وشروط سداد المستحقات المالية للوحدات الإدارية، يجب دفع نسبة 25% من قيمة البيع، بالإضافة إلى نسبة 1% كرسوم إدارية ونسبة 0.5% لصالح مجلس الأمناء من القيمة البيعية الإجمالية فور رسو المزاد لكل وحدة إدارية ومهنية، بالإضافة إلى دفع نسبة 5% كوديعة صيانة خلال شهر من تاريخ الاستلام، وسداد الباقي بأقساط ميسرة".