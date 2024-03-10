جهاز السادات يحرر 17 محضرًا غلق وتشميع وحدات سكينة مخالفة للقانون

أصدر المهندس ياسر عبد الحليم حسن رئيس جهاز تنمية مدينة السادات ، تعليمات لإدارة التنمية والإزالة بجهاز المدينة بضرورة بضبط الشارع وإزالة المخالفات ورفع كافه الإشغالات وغلق وتشميع كافة الوحدات السكينة والبدرومات المخالفة لقانون الاسكان وفقا لتوجيهات الدولة.



كلف المهندس ياسر عبد الحليم، بشن حملة مكبرة من ادارة التنمية وإدارة الأمن وشرطة التعمير والعلاقات العامة بالتنسيق مع شركة الكهرباء بإزالة المخالفات ورفع كافة الإشغالات المقامة امام المحلات بمختلف مناطق المدينة.

جهاز السادات يشن حملة مكبرة

وأوضح رئيس جهاز مدينة السادات أن الحملة أسفرت عن تنفيذ عدد 11 غلق وتشميع بالمناطق السكنية ومحاور الخدمات بالمدينة، حيث تم غلق الوحده السكنية رقم 2 عمارة 363 السكنية الرابعة لمخالفتها شروط التعاقد وقانون الاسكان واستغلالها نشاط تجارى مكتب عقارات.



كما أشار رئيس جهاز مدينة السادات، إلي أن الحملة قامت بتنفيذ الغلق والتشميع البدرومات بالمنطقه السكنية العاشرة بواقع 6 قرارات المخالفة لشروط الترخيص والقانون بالإضافة إلى غلق وتشميع البدرومات أسفل العمارات بالمنطقة السكنية الـ18 لمخالفة شروط الترخيص.

كما تمكنت الحملة من تنفيذ قرارغلق وتشميع ورفع عداد الكهرباء للمحلات التجارية رقم 13، 15 المقامه على القطعة رقم 3 بورش خدمات الحى الثانى.

وأضاف رئيس جهاز مدينة السادات أن الحملة استكملت أعمالها بالمرور على الاسواق التجارية وسويقة الخضار بالمنطقة السكنية الرابعة والتاسعة لإزالة الإشغالات من الباعه الجائلين ومفترشى الأرصفة والطرق.

وشدد رئيس جهاز مدينة السادات على جميع الإدارات المعنية بالمتابعة الدورية بالاحياء السكنية وضبط المخالفات بالمدينة والتنبيه على المخالفين بعدم عمل مخالفات تعرضة للمسائلة القانونية والرجوع الى جهاز المدينة واتباع اللوائح والقوانين ووالا سيتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية.

ونوه المهندس ياسر عبد الحليم رئيس الجهاز بأهمية تنفيذ توجيهات الدكتور عاصم الجراز وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية الجديدة وتعليمات المهندس عبد المطلب عمارة نائب رئيس هيئة المجتمعات العمرانية لتطوير وتنمية المدن الجديدة بأهمية القضاء على كافة أنواع العشوائيات وفقا لقانون المدن الجديدة.