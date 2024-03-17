الأحد 17 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الدين لله

موعد أذان صلاة الفجر فى رمضان اليوم الأحد 17 مارس 2024

صلاة الفجر
صلاة الفجر

يهتم المسلمون بمتابعة موعد أذان صلاة الفجر في رمضان، حيث يبدأ الصيام بداية من الفجر وحتى المغرب، وتعرض "الدستور" في التقرير التالي موعد أذان وصلاة الفجر في رمضان الأحد 17 مارس 2024.

مواعيد صلاة الفجر في محافظة القاهرة 

مواعيد صلاة الفجر في محافظة القاهرة: 4:37 ص.

موعد آذان صلاة الفجر اليوم السادس في رمضان السبت 16 مارس 2024

عدد ركعات صلاة التراويح رمضان 2024.. وحكمها في الشريعة الإسلامية

مواعيد أذان صلاة الفجر في الإسكندرية

مواعيد أذان صلاة الفجر في الإسكندرية: 4:41 ص.

مواعيد صلاة الفجر في الجيزة

مواعيد صلاة الفجر في الجيزة: 4:37 ص.

مواعيد صلاة الفجر في محافظة أسوان

مواعيد صلاة الفجر في محافظة أسوان: 4:34 ص.

مواعيد الصلاة في بورسعيد

المدينةالتاريخ الميلاديالتاريخ الهجريفجرشروقظهرعصرمغربعشاء
بورسعيـد2024-03-166 رمضان 14454:32 ص5:59 ص11:59 ص3:25 م6:0 م7:18 م

مواعيد الصلاة في الغردقة

المدينةالتاريخ الميلاديالتاريخ الهجريفجرشروقظهرعصرمغربعشاء
الغردقـة2024-03-166 رمضان 14454:29 ص5:53 ص11:53 ص3:19 م5:54 م7:9 م

مواعيد الصلاة في شرم الشيخ

المدينةالتاريخ الميلاديالتاريخ الهجريفجرشروقظهرعصرمغربعشاء
شرم الشيخ2024-03-166 رمضان 14454:26 ص5:51 ص11:51 ص3:17 م5:52 م7:8 م

 

 

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هل ممكن أن أصلى مع التليفزيون صلاة الجماعة؟.. الإفتاء تحسم الأمر

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كيفية أداء صلاة التراويح وعدد ركعاتها وموقف الأئمة بشأن التسليم بعدها

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