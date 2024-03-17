موعد أذان صلاة الفجر فى رمضان اليوم الأحد 17 مارس 2024

يهتم المسلمون بمتابعة موعد أذان صلاة الفجر في رمضان، حيث يبدأ الصيام بداية من الفجر وحتى المغرب، وتعرض "الدستور" في التقرير التالي موعد أذان وصلاة الفجر في رمضان الأحد 17 مارس 2024.

مواعيد صلاة الفجر في محافظة القاهرة

مواعيد صلاة الفجر في محافظة القاهرة: 4:37 ص.

مواعيد أذان صلاة الفجر في الإسكندرية

مواعيد أذان صلاة الفجر في الإسكندرية: 4:41 ص.

مواعيد صلاة الفجر في الجيزة

مواعيد صلاة الفجر في الجيزة: 4:37 ص.

مواعيد صلاة الفجر في محافظة أسوان

مواعيد صلاة الفجر في محافظة أسوان: 4:34 ص.

مواعيد الصلاة في بورسعيد

المدينة التاريخ الميلادي التاريخ الهجري فجر شروق ظهر عصر مغرب عشاء بورسعيـد 2024-03-16 6 رمضان 1445 4:32 ص 5:59 ص 11:59 ص 3:25 م 6:0 م 7:18 م

مواعيد الصلاة في الغردقة

المدينة التاريخ الميلادي التاريخ الهجري فجر شروق ظهر عصر مغرب عشاء الغردقـة 2024-03-16 6 رمضان 1445 4:29 ص 5:53 ص 11:53 ص 3:19 م 5:54 م 7:9 م

مواعيد الصلاة في شرم الشيخ