السبت 16 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

حل شكوى مواطن من كبار السن بسبب الحواجز الحديدية بالقاهرة

جريدة الدستور

كشفت الجهات المختصة تفاصيل تداول شكوى عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” مدعومة بصور  تضمنت تضرر أحد الأشخاص- مُقيم بمنطقة مصر الجديدة  بالقاهرة من قيام بعض الأشخاص بتثبيت حواجز حديدية لحجز أماكن لركن سياراتهم بالشارع "محل سكنه" مما يعوق سير المواطنين خاصة كبار السن وعدم توافر أماكن للسيارات لقاطني المنطقة.

 

اضطلعت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية بإزالة الحواجز والسلاسل الحديدية بالمنطقة محل الشكوى.

 

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

الجهات المختصة مصر الجديدة التواصل الاجتماعي فيس بوك حواجز حديدية الأجهزة الأمنية

مواد متعلقة

ضبط 27 قضية مخدرات و13 قطعة سلاح في العامرية

اعترافات المتهمين بسرقة مليون جنيه من شقة أجنبى فى المعادى

حبس أخطر عصابة لفرض الإتاوات بصحراوى الجيزة 4 أيام على ذمة التحقيقات

مسلسل صيد العقارب الحلقة 6.. رياض الخولي يتقمص دور شيطان لبفصل نجله عن أل ضرغام

مسلسل صيد العقارب الحلقة 6.. رياض الخولي يهدد بخطف مصطفى نجل حسن ضرغام

الآن مسلسل صيد العقارب الحلقة 6.. سيمون تستغل تواجد رياض الخولي بالمستشفى

مسلسل صيد العقارب الحلقة 6.. رصاصة "ماهر" تعيد الحب بين غادة عبدالرازق و"علاء"

الآن مسلسل صيد العقارب الحلقة 6.. محمد نجاتي يشيد بمشروعات الجلالة والعلمين الجديدة

الأكثر قراءة

حسام حسن يطالب بزيادة الجماهير في بطولة كأس العاصمة الإدارية

التحريات تكشف أسباب حريق ستوديو الأهرام

تفاصيل حريق ستوديو الأهرام: "الديكورات كلمة السر"

أسعار الفراخ والبيض اليوم السبت 16-3-2024 في بورصة الدواجن

مسلسل الكبير أوي 8 الحلقة 6| هل ينجو "نفادي" من رصاص الكبير؟

اعترافات المتهمين بسرقة مليون جنيه من شقة أجنبى فى المعادى

ﻣﻘﺎﻻﺕ

محمد عبدالناصر

المتحدة وعودة زمن الفن الجميل

ياسمين الخطيب

الحشاشين.. القصة الكاملة

محمد المعتصم

بابا جه

وائل لطفي

فن رواية التاريخ

د.أحمد الخميسى

المواهب التى تنكسر على الطريق

ماجد حبته

حالة نساء وفتيات فلسطين

حسين دعسة

الحرب فى غزة: الاشتباك مع اللعبة الأمريكية.. لا هدنة ولا قرار أمميًا.. فوضى!

د. منى حلمى

ماتت "أمى" فى عيد الأم

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

عمال فلسطين: الشرطة الإسرائيلية اعتقلت 65 عاملًا وسط يافا

تقرير بريطاني: انقسام في إسرائيل بسبب مطالب حماس تجاه ملف الأسرى

سفينة المساعدات الإنسانية تفرغ حمولتها من المواد الغذائية فى غزة