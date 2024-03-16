حل شكوى مواطن من كبار السن بسبب الحواجز الحديدية بالقاهرة

كشفت الجهات المختصة تفاصيل تداول شكوى عبر موقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك” مدعومة بصور تضمنت تضرر أحد الأشخاص- مُقيم بمنطقة مصر الجديدة بالقاهرة من قيام بعض الأشخاص بتثبيت حواجز حديدية لحجز أماكن لركن سياراتهم بالشارع "محل سكنه" مما يعوق سير المواطنين خاصة كبار السن وعدم توافر أماكن للسيارات لقاطني المنطقة.

اضطلعت الأجهزة الأمنية بالتنسيق مع الجهات المعنية بإزالة الحواجز والسلاسل الحديدية بالمنطقة محل الشكوى.

وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.