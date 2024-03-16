حبس أخطر عصابة لفرض الإتاوات بصحراوى الجيزة 4 أيام على ذمة التحقيقات

أمرت الجهات المختصة بحبس 4 من أخطر العناصر الإجرامية في الجيزة، 4 أيام على ذمة التحقيقات عقب ضبطهم وبحوزتهم كمية من الأسلحة والمواد المخدرة تقدر قيمتها بمليون و800 ألف جنيه.

وأقر المتهمون الذي ألقي القبض عليهم في الطالبية وبحوزتهم 3 طبنجات و9 خزائن وذخيرة و26 كيلو حشيش وأفيون، بحيازتهم تلك المواد بقصد الاتجار.

وأضاف المتهمون أنهم يستغلون الأسلحة المضبوطة بحوزتهم لفرض السيطرة والإتاوات على المزارعين بالطريق الصحراوي.

كان قد تمكن قطاع الأمن العام بمشاركة الإدارة العامة لمباحث الجيزة من ضبط 4 أشخاص لهم معلومات جنائية حال تواجدهم بشقة مُستأجرة بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة وبحوزتهم (3 طبنجات- 9 خزينة وعدد من الطلقات- 25 كيلو جرام لمخدر الحشيش- كمية لمخدر الأفيون- جراب طبنجة- سيارة ملاكى).