ضبط عاطلين بتهمة فرض إتاوات نظير ركن السيارات فى النزهة

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، من القبض على عاطلين لقيامهما بالبلطجة وإجبار المواطنين على دفع مبالغ مالية نظير ركن السيارات الخاصة بهم بمنطقة النزهة، وحرر محضر بالواقعة.

ورصدت الأجهزة الأمنية تضرر بعض أهالى منطقة مساكن شيراتون بدائرة قسم شرطة النزهة بالقاهرة من بعض الأشخاص "منادى سيارات " لإجبارهم على دفع مبالغ مالية نظير ركن السيارات الخاصة بهم.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة (شخصين ، مقيمين بمحافظة الفيوم).

عقب تقنين الإجراءات تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من ضبطهما حال تواجدهما بدائرة القسم وبحوزتهما (مبلغ مالى) ، وبمواجهتهما اعترفا بمزاولتها مهنـة منـادى سيارات- بـدون ترخيـص، وتحصيل مبالغ مالية من قائدى السيارات دون وجه حق وممارسة أعمال البلطجة ، كما أضافا بأن المبلغ المالى المضبوط بحوزتهما من متحصلات نشاطهما غير المشروع.