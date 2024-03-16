اعترافات المتهمين بسرقة مليون جنيه من شقة أجنبى فى المعادى

أمرت جهات التحقيق بحبس 4 متهمين سرقوا مليون جنيه من داخل شقة أجنبي الجنسية في منطقة المعادي، عقب توصل رجال الأمن لكشف هويتهم والقبض عليهم.

وأقر المتهمون بأنهم نجحوا في الدخول إلى الشقة عقب رصدها لعدة أيام، ثم كسروا الباب ودخلوا إليها، ونجحوا في الاستيلاء على المبلغ المذكور وهو مليون جنيه.

كما أقر المتهمون بقيامهم بالتصرف في جزء من المبلغ بينما أرشدوا عن المبلغ المتبقى.

كانت أجهزة الأمن بالقاهرة قد تلقت بلاغا من أجنبي الجنسية بسرقة مليون جنيه من داخل شقته في المعادي، وتم تشكيل فريق بحث توصلت تحرياته إلى أن 4 عناصر إجرامية وراء الحادث وتم القبض عليهم.