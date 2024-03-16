السبت 16 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

إحالة سيدتين للجنح بتهمة تكوين عصابة لسرقة المواطنين فى المرج

سيدتين
سيدتين

أحالت نيابة شرق القاهرة سيدتين إلى محكمة الجنح بتهمة تكوين تشكيل عصابي تخصص في سرقة السيدات في المرج. 

أثناء مرور قوة من ضباط مباحث قسم شرطة المرج بمديرية أمن القاهرة لتفقد الحالة الأمنية تمكنوا من ضبط سيدتين لإحداهما معلومات جنائية مقيمتين بمحافظة القليوبية، وبحوزتهما مشغولات ذهبية "مجهولة المصدر". 

قوات الشرطة نجحت في ضبط المتهمتين وعثر بحيازتهما على مشغولات ذهبية "مجهولة المصدر"، من متحصلات وقائع السرقة التي يرتكبونها. 

وبمواجهتهما اعترفتا بارتكابهما (3) وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتم بإرشادهما ضبط المسروقات المستولى عليها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية. 

واعترفت المتهمتان خلال تحريات المباحث بتكوينهما تشكيل عصابي تخصص في النصب على المواطنين عقب إيهامهم بقدرتهما على القيام بأعمال الدجل ومغافلتهم والاستيلاء منهم على متعلقاتهم الشخصية، وأن المضبوطات حيازتهما من متحصلات واقعة سرقة من "إحدى السيدات- مقيمة بدائرة القسم". 

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

نيابة شرق القاهرة محكمة الجنح سرقة السيدات في المرج تشكيل عصابي المرج

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