إحالة شخصين للجنايات بتهمة تصنيع العقاقير المخدرة بمدينة نصر

أحالت جهات التحقيق بمدينة نصر اليوم الثلاثاء، شخصين للجنايات بتهمة تصنيع العقاقير المخدرة والاتجار بها بمنطقة مدينة نصر، للمحاكمة الجنائية.

والقت الأجهزة الأمنية القبض علي شخصين لهما معلومات جنائية وتبين أنهم قاموا باستئجار شقة ومخزنين بدائرة قسمى شرطة"أول – ثالث"مدينة نصر بالقاهرة واتخاذهما مسرحًا لتصنيع العقاقير المخدرة وترويجها.

وعثر علي كمية كبيرة من المواد المخدرة وبمواحهه المتهمين بالمضبوطات اعترفوا بحيازتهما بقصد تصنيع العقاقير المخدرة والإتجار بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية