إحالة مسجلين خطرًا حوّلا شقتهما لمصنع مخدرات للمحاكمة الجنائية

قررت نيابة مدينة نصر إحالة مسجلين خطرًا لمحكمة الجنايات بتهمة الاتجار فى المواد المخدرة، حيث حوّلا المتهمين شقة لمخزن لتصنيع الأقراص المخدرة.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط تشكيل عصابى بالقاهرة تخصص نشاطه فى تصنيع العقاقير المخدرة وترويجها.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمباحث رعاية الأحداث بقطاع الشرطة المتخصصة قيام "اثنين من العناصر الإجرامية" باستئجار شقة ومخزنين بدائرة قسمى شرطة "أول- ثالث" مدينة نصر بالقاهرة، واتخاذها مسرحًا لتصنيع العقاقير المخدرة وترويجها.

عقب تقنين الإجراءات، بالتنسيق مع قطاع الأمن العام، تم ضبطهما وضبط أدوات وآلات التصنيع وكمية كبيرة من العقاقير المخدرة، وبمواجهتهما اعترفا بحيازتهما المضبوطات بقصد تصنيع العقاقير المخدرة والاتجار بها، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.