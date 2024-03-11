الإثنين 11 مارس 2024
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حوادث

إحالة 5 أشخاص للجنايات لطعنهم شابًا فى مشاجرة بدار السلام

النيابة
النيابة

أحالت النيابة العامة 5 أشخاص للمحاكمة أمام الجنايات بتهمة قتل شاب طعنًا بالسكين أثناء مشاجرة بينهم، بسبب دفاعه عن صبى صغير في منطقة دار السلام.

تلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة إخطارًا من قسم شرطة دار السلام من مستشفى قصر العينى، بوصول شاب مصابًا بعدة طعنات في أماكن متفرقة من الجسد، ولفظ أنفاسه الأخيرة في أثناء محاولة إسعافه وبالانتقال تبين العثور على جثة شاب يدعى "محمود ح"، في العقد الثالث، ويعمل في محل لبيع العطارة ملك والده، وبالفحص تبين إصابته بـ 6 طعنات.

وبإجراء التحريات تبين أن وراء ارتكاب الواقعة 5 متهمين، وأن خلافًا وقع بين المتهمين والمجنى عليه قبل عدة أشهر بسبب لعب الأطفال تجدد بينهم وقاموا بالتعدى عليه بأسلحة بيضاء على أثره، ولفظ أنفاسه الأخيرة أثناء محاولة إسعافه بالمستشفى، وعقب تقنين الإجراءات تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمين.

وبمواجهتهم اعترفوا بقتل المجنى عليه، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

النيابة العامة احالة 5 اشخاص الجنايات قتل مشاجرة منطقة دار السلام

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