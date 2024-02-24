ضبط عاطلين وسيدة بحوزتهم أقراص مخدرة وحشيش بعين شمس والمطرية

ألقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة، القبض على عاطلين وسيدة بحوزتهم 7 آلاف قرص مخدر وكيلو ونصف حشيش بعين شمس والمطرية.

تعود الواقعة عندما تم ضبط (عاطل، سيدة- لأحدهما معلومات جنائية) بدائرة قسم شرطة عين شمس، وبحوزتهما (7 آلاف قرص مخدر).

كما تم ضبط (عاطل) بدائرة قسم شرطة المطرية، وبحوزته (بندقية خرطوش – فرد خرطوش- عدد من الطلقات – كمية لمخدر البودر الخام – كمية من البودر المخدر - كمية من مخدر الحشيش وزنت 1،500 كيلو جرام - 2 ميزان حساس – مبلغ مالي "متحصلات نشاطه الإجرامي"، وبمواجهتهم، اعترفوا بحيازتهم للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيقات.