الخميس 23 نوفمبر 2023
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د. محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز

حوادث

بحوزتهما 360 طربة حشيش.. ضبط عاطل وزوجته بتهمة إدارة مصنع مخدرات

حشيش
حشيش

ألقت مكافحة المخدرات بالاشتراك مع قطاع الأمن العام  بإشراف اللواء محمود أبو عمرة مساعد وزير الداخلية، القبض على عاطل وزوجته لإعادة تدوير وخلط المواد المخدرة لزيادة كمياتها بقصد الإتجار فى القليوبية تقدر بملايين الجنيهات.

تابعت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بقطاع مكافحة المخدرات والأسلحة والذخائر غير المرخصة بالتنسيق مع الأجهزة الأمنية المعنية نشاط ( عاطل وزوجته "لأحدهما معلومات جنائية" - مقيمان بدائرة مركز شرطة قليوب بمديرية أمن القليوبية ) تخصصا فى الإتجار بالمواد المخدرة"الحشيش، الهيروين" وإعادة تدويرها وخلطها لمضاعفة كمياتها وترويجها على عملائهما مُتخذان من دائرة المركز مسرحًا لمزاولة نشاطهما الإجرامى.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهما وبحوزتهما (360 طربة لمخدر الحشيش وزنت 36 كيلو جرام – 5 كيلو جرامات لمخدر الهيروين - 3 كيلو جرامات لمخدر الهيدرو- 2،250 كيلو جرام لعجينة مخدر الحشيش- كمية من المواد والخامات والأدوات المستخدمة فى عملية التصنيع- طبنجة وعدد من الطلقات- سلاح أبيض- 2 ميزان حساس).

وبمواجهتهما بالمضبوطات أيدا ما جاء بالتحريات وتقدر القيمة المالية للمواد المخدرة المضبوطة بـ (3،200،000 مليون جنيه تقريبًا) وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

مكافحة المخدرات قطاع الأمن العام وزير الداخلية

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