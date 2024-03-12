الأربعاء 13 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

إحالة المتهم بترويج مخدر الهيروين بالمرج للجنايات

حبس متهم
حبس متهم

قررت نيابة المرج إحالة عاطل لمحكمة الجنايات؛ لاتهامه بحيازة كمية من مخدر الهيروين وزنت ٣٠٠  جرام قبل ترويجها بمنطقة المرج.

وأقر المتهم أمام جهات التحقيق المختصة بحيازته المضبوطات بقصد ترويجها والتربح والكسب غير المشروع منها.

كانت بداية الواقعة عندما تمكن ضباط قسم شرطة المرج من ضبط أحد الأشخاص يستقل دراجة نارية وبتفتيشه عثر بحوزته على كمية من مخدر الهيروين وزنت ٣٠٠ جرام وبسؤاله أقر بحيازته المضبوطات بقصد ترويجها والتربح والكسب غير المشروع منها وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق.

قسم شرطة المرج نيابة المرج مخدر الهيروين دراجة نارية الإجراءات القانونية

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