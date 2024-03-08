إحالة عاطل للجنايات بتهمة الاتجار في مخدر الاستروكس

قررت نيابة القاهرة الجديدة إحالة عاطل لمحكمة الجنايات؛ لاتهامه بحيازة كمية من مخدر الاستروكس وزنت 600 جرام قبل ترويجها بمنطقة القطامية.

وأقر المتهم أمام جهات التحقيق المختصة، بحيازته المضبوطات بقصد ترويجها والتربح والكسب الغير مشروع منها

وكانت بداية الواقعة عندما تمكن ضباط قسم شرطة القطامية من ضبط عاطل يستقل دراجة بخارية وبحوزته كمية من مخدر الاستروكس وزنت 600 جرام ومبلغ مالي.

وبسؤاله أقر بحيازته المضبوطات بقصد ترويجها والتربح والكسب غير المشروع منها، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق