الجمعة 08 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

إحالة عاطل للجنايات بتهمة الاتجار في مخدر الاستروكس

حبس
حبس

قررت نيابة القاهرة الجديدة  إحالة عاطل لمحكمة الجنايات؛  لاتهامه بحيازة كمية من مخدر الاستروكس وزنت  600 جرام قبل ترويجها بمنطقة القطامية.

وأقر المتهم أمام جهات التحقيق المختصة، بحيازته المضبوطات بقصد ترويجها والتربح والكسب الغير مشروع منها
وكانت بداية الواقعة عندما تمكن ضباط قسم شرطة القطامية من ضبط عاطل يستقل دراجة بخارية وبحوزته كمية من مخدر الاستروكس وزنت 600 جرام  ومبلغ مالي.

وبسؤاله أقر بحيازته المضبوطات بقصد ترويجها والتربح والكسب غير المشروع منها، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة التحقيق

الجنايات مخدر الاستروكس المضبوطات قسم شرطة القطامية الإجراءات القانونية

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