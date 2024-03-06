ضبط تاجر مخدرات بحوزته 10 آلاف قرص مخدر بإمبابة

ضبطت الأجهزة الأمنية بالجيزة تاجر مخدرات بمنطقة إمبابة وبحوزته 10 آلاف قرص مخدر قبل ترويجها على تجار المواد المخدرة ومتعاطيها، بدائرة القسم.

البداية كانت بورود معلومات لرئيس مباحث قسم شرطة إمبابة، تفيد بقيام مسجل خطر بجلب كمية كبيرة من الأقراص المخدرة بغرض ترويجها على عملائه.

عقب تقنين الإجراءات القانونية، تم إعداد الأكمنة اللازمة والقبض على المتهم وبحوزته الكمية المذكورة بقصد الإتجار، وتحرير محضر بناءً على تعليمات اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة.