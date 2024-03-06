الأربعاء 06 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

ضبط تاجر مخدرات بحوزته 10 آلاف قرص مخدر بإمبابة

اقراص مخدرة
اقراص مخدرة

ضبطت الأجهزة الأمنية بالجيزة تاجر مخدرات بمنطقة إمبابة وبحوزته 10 آلاف قرص مخدر قبل ترويجها على تجار المواد المخدرة ومتعاطيها، بدائرة القسم.

البداية كانت بورود معلومات لرئيس مباحث قسم شرطة إمبابة، تفيد بقيام مسجل خطر بجلب كمية كبيرة من الأقراص المخدرة بغرض ترويجها على عملائه.

عقب تقنين الإجراءات القانونية، تم إعداد الأكمنة اللازمة  والقبض على المتهم وبحوزته الكمية المذكورة بقصد الإتجار، وتحرير محضر بناءً على تعليمات اللواء هشام أبو النصر مدير أمن الجيزة.

الأجهزة الأمنية الجيزة تاجر مخدرات منطقة إمبابة 10 الاف قرص مخدر حوادث

مواد متعلقة

سقوط تاجر مخدرات بـ 20 كيلو حشيش بالإسكندرية

الأكثر قراءة

عاجل| عودة محمد صلاح إلى قائمة ليفربول لمواجهة سبارتا براغ فى الدورى الأوروبى

سعر الذهب اليوم عيار 21 الآن 2024 بعد رفع سعر الفائدة 600 نقطة

فايننشال تايمز: الإجراءات الاقتصادية تؤكد انتهاء الأزمة فى مصر

عطل فنى يضرب فيسبوك

9.2 مليار دولار من صندوق النقد الدولى لمصر

بـ27 مليون جنيه.. ضبط شخصين تاجرا فى النقد الأجنبى خارج نطاق السوق المصرفية

ﻣﻘﺎﻻﺕ

أحمد غنام

مأمون فندى.. يا أمريكانى

عماد حمدي

نحو إنهاء أزمة سعر الصرف

أحمد الصغير

رغم أنف الجميع.. مصرُ تجنى ثمار الصبر والشرف

حسين دعسة

لعبة عض الأصابع بين حركة حماس.. والاحتلال الإسرائيلى!

إبراهيم داود

كتاب البيوت

عبد الرحيم طايع

هكذا أحببت الوطن

مدحت بشاى

وكأنه!!

وائل لطفي

ما جريمة هذه الفتاة؟

صور

ياميش رمضان في سوق الساحل

جولة للفنان محمود عامر مع زوجته داخل شوارع الغردقة

تشييع جثمان الشاعر مجدى نجيب إلى مثواه الأخير

محطة تل أبيب

المزيد

الإعلام العبرى: إصابة قوة خاصة من نخبة جيش الاحتلال ونقلها للمستشفيات

سرايا القدس: استهدفنا ناقلة جند صهيونية جنوب حي الزيتون بغزة

ترامب يخرج عن صمته بشأن العدوان الإسرائيلى على غزة.. ماذا قال؟