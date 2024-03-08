الجمعة 08 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

حوادث

حبس متهم بتجارة المخدرات ضبط بـ"حشيش" في التجمع 4 أيام

متهم
متهم

قررت نياية القاهرة الجديدة، حبس متهم بترويج مخدر الحشيش بمنطقة التجمع الأول، 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أمرت النيابة بعرض المضبوطات على المعمل الكيماوي لفحصها وإعداد تقرير عنها.

وكشفت التحقيقات أن المتهم سائق ويقوم  بالاتجار في المواد المخدرة، وتم العثور معه على كمية من مخدر الحشيش وزنت 550 جراما، ومبلغ مالي من متحصلات تجارته، وهاتف محمول.

اعترف  المتهم بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته، والهواتف المحمولة بعملائه.

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