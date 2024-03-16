مسلسل المعلم الحلقة 6.. مصطفى شعبان ينقذ ابنه شداد من الموت

مسلسلات رمضان 2024

أنقذ النجم مصطفى شعبان، ابنه المعلم شداد الدكتور ملك في الحلقة السادسة من مسلسل المعلم بطولته هو والفنانة سهر الصايغ، الذي يعرض على قناة الحياة التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية خلال موسم دراما رمضان.

مسلسل المعلم

وظهرت ملك ابنه المعلم شداد وهي تتحدث في الهاتف، بينما يحتسي شعبان الشاي، شاهد لافتة محل المعلم شداد وهي على وشك السقوط على رأسها وبدأت تهتز، وقفز شعبان بين أقفاص السمك وحمل ابنته إلى داخل المحل.

وسقطا الاثنين داخله، ثم سقطت اللافتة على الأرض، وسط تجمهور تجار السمك في السوق، ونظرت له نظرة إعجاب، وقالت له أن اللافتة كانت ستقع عليها لولا أن شعبان أنقذها، وحاول المعلم شداد إعطائه بعض النقود إلا أنه رد عليه: "لو روح بنتك تسوى عندك شوية الفلوس دي فأنا الروح اللي خلقها ربنا متسواش عندي فلوس الدنيا".

فتقول له ابنته: "خدهم دول تمن جدعنتك"، ليرد عليها: "الجدعنة ملهاش تمن يا دكتورة إحنا مدفعناش تمن جدعنتك للمعلم بشر"، لتنظر له من جديد نظرات مليئة بالإعجاب والحب مرة أخرى، وربما تشهد الحلقات القادمة قصة حب بينهما من جديد.

وينتمي المسلسل إلى الدراما الشعبية، إذ يجسد النجم مصطفى شعبان دور تاجر سمك، وخلال الأحداث يتعرض لصراعات في إطار اجتماعي مشوق، إذ يسعى للانتقام لوالده، من الشخص الذي تسبب له في خسائر مالية في تجارته وسجنه وسرقة أموال أسرته، وتتسع دائرة الشك في المحيطين به.

ويشاركه عدد من نجوم الدراما منهم النجمة سهر الصايغ، هاجر أحمد، أحمد بدير، انتصار، محمود الليثى، أحمد فؤاد سليم، أحمد بدير، محمد العمروسى، سلوى عثمان، منذر رياحنة، محمود الليثى، أحمد عبدالله محمود، طارق النهري، علاء زينهم، وعدد آخر من الفنانين.

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