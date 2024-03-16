وقف العدوان الإسرائيلى.. تفاصيل الاتصال الهاتفى بين الرئيس الفلسطينى وأمير قطر

جرى اتصال هاتفي، اليوم السبت، بين الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وأمير دولة قطر الشيخ تميم بن حمد آل ثاني، بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك.

وأكد الرئيس الفلسطيني، وأمير قطر، وجوب العمل من أجل وقف العدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس المحتلة، والانسحاب الإسرائيلي الكامل من قطاع غزة، ووقف جميع الأعمال الأحادية في الضفة والقدس، وأهمية وصول المصلين إلى المسجد الأقصى.

وأكد الطرفان خلال الاتصال مواصلة العمل لإدخال مزيد من المساعدات الإنسانية برا وبحرا وجوا، وتسليمها لمستحقيها، ومواصلة العمل على منع التهجير.

وفي هذا الإطار، قدم أبو مازن الشكر لأمير قطر والشعب القطري الشقيق، على مواقف الدعم والمساندة للشعب الفلسطيني وقضيته العادلة في المحافل الدولية كافة، والتقدير العالي لكل ما تقدمه قطر من مساعدات إنسانية واقتصادية للشعب الفلسطيني.

استئناف محادثات هدنة غزة وملف المحتجزين فى قطر غدًا

وسبق، وذكرت صحيفة "تايمز أوف إسرائيل"، أنه من المتوقع أن تستأنف المحادثات المتوقفة بين إسرائيل وحركة حماس غدًا في قطر، لبحث التوصل لاتفاق بشأن وقف إطلاق النار وإطلاق سراح المحتجزين.

وأوضحت الصحيفة في تقرير لها اليوم أنه وفقًا لمسئولين مصريين من المتوقع أن تستأنف المحادثات بعد ظهر الأحد، على الرغم من احتمال تأجيلها إلى يوم الإثنين.

ستكون المحادثات هي المرة الأولى التي ينضم فيها مسئولون إسرائيليون وقادة حماس إلى المفاوضات غير المباشرة منذ بداية شهر رمضان المبارك.

وأشارت "تايمز أوف إسرائيل"، إلى أن الوسطاء كانوا يأملون في التوصل إلى هدنة مدتها ستة أسابيع قبل بدء شهر رمضان في وقت سابق من هذا الأسبوع، لكن حركة حماس تمسكت بوقف دائم لإطلاق النار في غزة، وهو مطلب رفضته إسرائيل.

وتابعت "لكن في الأيام الأخيرة، اتخذ الجانبان خطوات تهدف إلى إعادة المحادثات، التي لم تنقطع بالكامل، إلى مسارها".