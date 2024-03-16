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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

فن

مسلسلات رمضان 2024

مسلسل المعلم الحلقة 6.. شكوك حول وفاة بشر بعد الحجز على محله

مسلسل المعلم
مسلسل المعلم

دارت الشكوك حول وفاة المعلم بشر الذي يجسد دور والد الفنانة رحمة أحمد، خلال الحلقة السادسة من مسلسل المعلم بطولة النجم مصطفى شعبان وسهر الصايغ الذي يعرض على قناة الحياة التابعة للشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

مسلسل المعلم الحلقة 6

وبدأت الحلقة بسقوطه وصراخ ابنته: "أبويا إلحقوني"، حتى تظهر الفنانة سلوى الخطاب زوجة المعلم شداد، أحد أكبر تجار سوق الأتكة وهي تقول: "مبروك يا بت يا سعادة جوزك فلسع، هيكون ليكي نصيب ورث ابنك منعم".

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ويظهر المعلم شداد ومعه منذ ريحانة يحاولان الإتفاق على شراء المحل الخاص بالمعلم بشر، وتشير الإتهامات إلى منذ ريحانة بأنه السبب في مقتل المعلم بشر، ويتم استدعاء طبيبة للكشف عليه، إلا أنها تؤكد لهم أنه ما زال على قيد الحياة وما حدث نتيجة هبوط في الدورة الدموية والضغط.

مسلسل المعلم الحلقة 6

وتقول ابنته أنه لم يأخذ دواء الضغط اليوم مما سبب له حالة من الإغماء ظنت أنه توفى، وخبرهم الطبيبة أنه يجب عليه الراحة وعدم الانفعال ويتجمهور سوق السمك حول المعلم بشر ويقولون له: “أجمد يا بشر عمر الشقي بقى”.

وسقط المعلم بشر نتيجة الحجز على محله من قبل المعلم شداد الذي فرض عليه غرامة تأخير في توريد السمك بمبلغ 2 مليون جنيه، إلا أن مصطفى شعبان يتوعد بأن يأتي بتوريد للسمك من السويس.

مسلسل المعلم 

وتدور قصة المسلسل حول مصطفى شعبان الذي يجسد دور تاجر اسمك، ويتعرض لصراعات في إطار اجتماعي مشوق. وتتضمن حلقات المسلسل بأن مصطفى شعبان يسعى للانتقام لوالده، من الشخص الذي تسبب له في خسائر مالية في تجارته وسجنه وسرقة أموال أسرته، وتتسع دائرة الشك في المحيطين به. 

ومسلسل المعلم من تأليف عمرو الدرديري ومحمد الشواف وإخراج مرقس عادل وإنتاج شركة سينرجى، وروجت صفحات القناة البوستر الدعائى للعمل الذى تدور أحداثه في إطار تشويقى اجتماعى.

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