السبت 16 مارس 2024
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توك شو

على جمعة: "التاتو والمايكروبليدينج" حلال لكن بشرط

الشيخ على جمعة
الشيخ على جمعة

كشف الدكتور علي جمعة، مفتى الديار المصرية الأسبق، حكم الشرع في الوشم أو التاتو أو المايكروبليدنج.

وأضاف "جمعة"، خلال برنامج "نور الدين"، المذاع على القناة الأولى:"القضية أنه بإجماع المسلمين الدم نجس، والنجاسة دي بيحصل إيه في التاتو ده قديمًا أيام فيلم "تمر حنة"، بنعمل فجوة بتصل إلى الدم الذي يملأ الفجوة ويتشبع بيها الجلد، وبنحط في هذا الدم النجس لون، ويرسم بهذه الأبيار أو الثقوب اللي بتطلع دم يكتمها ويحط فيها هذه المادة ويرسم رسومات".

وتابع: "التاتو بالشكل ده نجس البشرة بتاعتي ومالوش لازمة أصلا وهو حاجة عجيبة الشكل ولما كان يتشال بمادة أشبه بمياه النار".

وواصل: "بيقولوا إنهم اخترعوا حاجة يعمل بيها الفجوة دي من غير دم، يبقى في ظاهر البشرة من غير نزول الدم، ويحط المادة الملونة، فالمسافة البسيطة دي تزول مع مرور الوقت في بضعة أشهر، لأن أنسجة البشرة الخارجية تتجدد، وإذا مكنش فيها دم مباحة لو كان فيها دم ممنوعة".

وأكد الشيخ علي جمعة، أن منعها ليس لذاتها، والدليل أن الرجالة والستات بيحطوا كحل، وكل هذا مباح لأنه على ظاهر البشرة وهنا تجميل وليس تغيير، مرددا: "ولكن إن كانت التقنيات الحديثة مبتخرجش دم معاها أصبحت مباحة، ولكن لو لقينا فيها دم ولو بسيط أو احتمالية خروج الدم يبقى بلاش منه؛ لأنه لا حاجة لنا فيه".

على جمعة التاتو المايكروبليدنج حكم المايكروبليدنج إذن عمليات التجميل

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