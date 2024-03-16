علي جمعة: عمليات التجميل للمرأة بإذن زوجها

رد الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية الأسبق، على تساؤل حول حقيقة أن تكون عمليات التجميل بإذن الوالد أو الزوج.

وأضاف “جمعة” خلال برنامج “نور الدين” المذاع على القناة الأولى: "أصل النهي عن النمص وكل هذا من أجل عدم التدليس لإقامة الحياة الزوجية، ونص الأئمة الأربعة أنه يكون بإذن الزوج، فإذا أرادت المرأة وأذن لها زوجها فعلت ذلك".

وتابع: "لكن عند الخلاف، فالإمام الغزالي نص على أن الأمر يتعلق بها، فإذا رفضت فلها ذلك، لكن إن هي طلبت منه وزوجها رفض فعليها طاعته".

وتابع: "نهانا صل الله عليه وسلم عن التدليس والغش، وكثير من الناس يقول إن هيئتي تثير التنمر، فيريد الخروج من التنمر فإذ به يغير خلق الله سبحانه وتعالى، وكان لابد التوضيح أن الجمال مطلوب، ولكن العدوان على خلق الله محرمة".