السبت 16 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

علي جمعة: عمليات التجميل للمرأة بإذن زوجها

علي جمعة
علي جمعة

رد الدكتور علي جمعة مفتي الديار المصرية الأسبق، على تساؤل حول حقيقة أن تكون عمليات التجميل بإذن الوالد أو الزوج.

وأضاف “جمعة” خلال برنامج “نور الدين” المذاع على القناة الأولى: "أصل النهي عن النمص وكل هذا من أجل عدم التدليس لإقامة الحياة الزوجية، ونص الأئمة الأربعة أنه يكون بإذن الزوج، فإذا أرادت المرأة وأذن لها زوجها فعلت ذلك".

وتابع: "لكن عند الخلاف، فالإمام الغزالي نص على أن الأمر يتعلق بها، فإذا رفضت فلها ذلك، لكن إن هي طلبت منه وزوجها رفض فعليها طاعته".

وتابع: "نهانا صل الله عليه وسلم عن التدليس والغش، وكثير من الناس يقول إن هيئتي تثير التنمر، فيريد الخروج من التنمر فإذ به يغير خلق الله سبحانه وتعالى، وكان لابد التوضيح أن الجمال مطلوب، ولكن العدوان على خلق الله محرمة".

على جمعة عمليات التجميل إذن عمليات التجميل طاعة الزوج برنامج نورالدين

الأكثر قراءة

عاجل| مَن سيتحمل تكلفة الوحدات السكنية والمنشآت المتضررة من حريق ستوديو الأهرام؟

تركيب كاميرات فى سيارات الأجرة.. هل يمكن تطبيق ذلك بعد واقعة "فتاة الشروق"؟

أسعار الفراخ والبيض اليوم السبت 16-3-2024 في بورصة الدواجن

أسماء المصابين فى حريق استديو الأهرام

بلاغ للنائب العام ضد إبراهيم الإمبابى بعد تصريحات "تبديل دولارات مع سماسرة على حدود السودان مقابل تصدير المعسل"

سقوط 10 مصابين واحتراق 10 عقارات.. النيابة تكشف تفاصيل حريق استوديو الأهرام

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الحرب فى غزة: الاشتباك مع اللعبة الأمريكية.. لا هدنة ولا قرار أمميًا.. فوضى!

د. منى حلمى

ماتت "أمى" فى عيد الأم

محمد عبدالعزيز

هكذا يكون الوداع لائقًا

د.كريمة الحفناوى

اجتياح رفح.. تهجير قسرى

إبراهيم عبدالفتاح

سبتمبر 59

محمد قدري

من حقنا أن نفخر.. الجميع يشيد

ماجد حبته

موقف إسبانيا المتوازن

وائل لطفي

جريمة الدفاع عن الفن!

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

تقرير بريطاني: انقسام في إسرائيل بسبب مطالب حماس تجاه ملف الأسرى

سفينة المساعدات الإنسانية تفرغ حمولتها من المواد الغذائية فى غزة

دراسات علمية تثبت بالأرقام صحة أرقام ضحايا العدوان على غزة