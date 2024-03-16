السبت 16 مارس 2024
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القاهرة الإخبارية: جماعة الحوثي تستخدم الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة

جماعة الحوثي
جماعة الحوثي

كشف إياد الموسيمي مراسل القاهرة الإخبارية، تفاصيل الانفجارات التي حدثت أمس في البحر الأحمر وتطورات الأحداث على مدار اليوم، مؤكدا أن “الحوثي” مستمرة في تنفيذ عملياتها.

وقال خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية": "جماعة الحوثي تستخدم الصواريخ الباليستية والطائرات المسيرة".

وتابع: "حادث الأمس كان قرب الحديدة حيث وقع انفجارين قرب سفينة ترفع علم جزر مارشال وكانت مملوكة لجهة أمريكية، حيث تعرضت لقصف صاروخي على بعد 76 ميلا بحريا غربي مدينة الحديدة اليمنية".

وواصل: “الجماعة تهدد أنها ستطور من عملياتها في المحيط الهندي والبحر الأحمر، وهذا ما يركز عليه إعلام الجماعة، أي أن ”الحوثي" مستمرة في القصف حتى إن كانت الضربات الأمريكية تكثفت".

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