هل يجوز للمرأة إجراء عملية تجميل فى منطقة "عورة" لدى طبيب؟.. على جمعة يوضح

كشف الدكتور علي جمعة، مفتى الديار المصرية السابق، حكم إجراء المرأة عملية تجميل في منطقة "عورة" لدى طبيب.

وقال "جمعة"، خلال برنامج "نور الدين"، المذاع على القناة الأولى: إن "قضية الطبيب أو طبيبة، هذه ترتيبات يجب أن نراعيها وفق العمل والاحتياج، ففي حالات لا يسمح بأن يكون هناك اختلاف الجنسين وفي بعضها يسمح بذلك".

وعن تساؤل حول أن عمليات التجميل يجب أن تكون بإذن الوالد أو الزوج، أجاب:"أصل النهي عن النمص وكل هذا من أجل عدم التدليس لإقامة الحياة الزوجية، ونص الأئمة الأربعة أنه يكون بإذن الزوج، فإذا أرادت المرأة وأذن لها زوجها فعلت ذلك".

وتابع: "ولكن عند الخلاف، فالإمام الغزالي نص على أن الأمر يتعلق بها، فإذا رفضت فلها ذلك، لكن إن هي طلبت منه وزوجها رفض فعليها طاعته".