السبت 16 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
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توك شو

هل عمليات التجميل حرام شرعًا؟.. على جمعة يفجّر مفاجأة

علي جمعة
علي جمعة

تحدث الدكتور علي جمعة، مفتى الديار المصرية الأسبق، حول مسألة عمليات التجميل. 

وقال "جمعة": "يسأل كثير من الناس ويشغل بالهم قضية تتعلق بالتجميل، والنبي، صلى الله عليه وسلم، لما نهانا عن الكبر، قال بعض الصحابة: يا رسول الله، لكن أحدنا يحب أن يكون ثوبه جميلا، فقال إن الله جميل يحب الجمال".

وأضاف "جمعة"، خلال برنامج "نور الدين"، المذاع على القناة الأولى:"النبي أمرنا في أصل الدين بالنظافة والتجمل، وكان أجمل الناس، وكان مثالا للجمال، لذلك كل الأسئلة التي تدور إنما تدور حول حل التجمل، وأن يكون الإنسان في جماله كالوردة التي نشمها، ويكون على هيئة يحسن النظر إليها، إذا نظر إليه سرته، وإذا أقسم عليه أبرته، هذه صفات ممدوحة، لكن في نفس الوقت نهانا عن التكبر ونهانا عن تغيير خلق الله".

وتابع: "نهانا صلى الله عليه وسلم عن التدليس والغش، وكثير من الناس يقول إن هيئتي تثير التنمر، فيريد الخروج من التنمر فإذ به يغير خلق الل،ه سبحانه وتعالى، وكان لا بد من التوضيح بأن الجمال مطلوب، ولكن العدوان على خلق الله محرم".

على جمعة برنامج نور الدين عمليات التجميل حكم الشرع قضايا التجميل

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