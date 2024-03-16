السبت 16 مارس 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

توك شو

مجزرة جديدة فى قطاع غزة وقصف مدفعى لا يتوقف.. ولرفح الفلسطينية النصيب الأكبر

غزة
غزة

كشف بشير جبر، مراسل القاهرة الإخبارية، عن آخر تطورات الأوضاع في رفح، مؤكدًا أن القطاع يشهد في الناحية الشرقية قصفًا مدفعيًا لا يتوقف، ولرفح الفلسطينية  وخان يونس النصيب الأكبر.

وقال خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية":" الاحتلال استهدف منازل الفلسطينيين في وسط قطاع غزة".

وأضاف: "العديد من المجازر التي ارتكبت بحق المواطنين خلال ساعات الليل وحتى هذه اللحظة، وأبرزها تلك التي ارتكبت بحق عائلة الطباطيبي، وهي تقطن مخيم النصيرات، وباغتتها طائرات الاحتلال راح ضحيتها 36 شهيدًا وعشرات الإصابات بجراح متفاوتة الخطورة".

وأوضح أنه كانت هناك غارات استهدفت منازل للمواطنين في رفح الفلسطينية، لافتًا إلى أن هناك توغلًا كبيرًا في محافظة خان يونس.

وتابع: "المناطق التي ما زالت تشهد اشتباكات بين فصائل المقاومة وقوات الاحتلال،  في ثلاثة محاور، منها مدينة خان يونس، وهي المدينة التي أعاد الاحتلال التمركز فيها، وإعادة الانتشار، وشرق مدينة غزة في حي الشجاعية وحي الزيتون، وغرب مدينة غزة".

رفح خان يونس غزة قطاع غزة فلسطين مجزرة جديدة

مواد متعلقة

جميل عفيفي: ما يحدث في غزة مسؤولية تاريخية بالنسبة لمصر

الأكثر قراءة

عاجل|تركيب كاميرات فى سيارات الأجرة.. هل يمكن تطبيق ذلك بعد واقعة "فتاة الشروق"؟

أسماء المصابين فى حريق استديو الأهرام

أسعار الفراخ والبيض اليوم السبت 16-3-2024 في بورصة الدواجن

شقيق عمرو عبدالجليل يثير الجدل عبر السوشيال ميديا.. ما القصة؟

التفاصيل الكاملة لجلسة حسين لبيب مع جوميز مدرب الزمالك

مَن يحكم غزة؟.. تصاعد الخلافات داخل إسرائيل بسبب خطة ما بعد الحرب

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حسين دعسة

الحرب فى غزة: الاشتباك مع اللعبة الأمريكية.. لا هدنة ولا قرار أمميًا.. فوضى!

د. منى حلمى

ماتت "أمى" فى عيد الأم

محمد عبدالعزيز

هكذا يكون الوداع لائقًا

د.كريمة الحفناوى

اجتياح رفح.. تهجير قسرى

إبراهيم عبدالفتاح

سبتمبر 59

إبراهيم عبدالفتاح

سبتمبر 59

محمد قدري

من حقنا أن نفخر.. الجميع يشيد

ماجد حبته

موقف إسبانيا المتوازن

صور

صلاة التراويح من جامع عمرو بن العاص

"كده رضا".. الأهلى "يسرق البنك" بهدفين فى الشوط الأول

50 صورة لـ "قلعة آلموت".. كيف يبدو حصن "الحشاشين" المنيع الآن؟

محطة تل أبيب

المزيد

تقرير بريطاني: انقسام في إسرائيل بسبب مطالب حماس تجاه ملف الأسرى

سفينة المساعدات الإنسانية تفرغ حمولتها من المواد الغذائية فى غزة

دراسات علمية تثبت بالأرقام صحة أرقام ضحايا العدوان على غزة