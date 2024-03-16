مجزرة جديدة فى قطاع غزة وقصف مدفعى لا يتوقف.. ولرفح الفلسطينية النصيب الأكبر

كشف بشير جبر، مراسل القاهرة الإخبارية، عن آخر تطورات الأوضاع في رفح، مؤكدًا أن القطاع يشهد في الناحية الشرقية قصفًا مدفعيًا لا يتوقف، ولرفح الفلسطينية وخان يونس النصيب الأكبر.

وقال خلال مداخلة هاتفية عبر قناة "القاهرة الإخبارية":" الاحتلال استهدف منازل الفلسطينيين في وسط قطاع غزة".

وأضاف: "العديد من المجازر التي ارتكبت بحق المواطنين خلال ساعات الليل وحتى هذه اللحظة، وأبرزها تلك التي ارتكبت بحق عائلة الطباطيبي، وهي تقطن مخيم النصيرات، وباغتتها طائرات الاحتلال راح ضحيتها 36 شهيدًا وعشرات الإصابات بجراح متفاوتة الخطورة".

وأوضح أنه كانت هناك غارات استهدفت منازل للمواطنين في رفح الفلسطينية، لافتًا إلى أن هناك توغلًا كبيرًا في محافظة خان يونس.

وتابع: "المناطق التي ما زالت تشهد اشتباكات بين فصائل المقاومة وقوات الاحتلال، في ثلاثة محاور، منها مدينة خان يونس، وهي المدينة التي أعاد الاحتلال التمركز فيها، وإعادة الانتشار، وشرق مدينة غزة في حي الشجاعية وحي الزيتون، وغرب مدينة غزة".