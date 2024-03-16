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مواعيد عمل مترو الأنفاق في رمضان 2024 في الخطوط الثالثة

مواعيد عمل مترو الانفاق
مواعيد عمل مترو الانفاق

تصدر السؤال عن مواعيد عمل مترو الأنفاق في رمضان 2024 محركات بحث جوجل خلال الساعات القليلة الماضية، ونتيجة لذلك يستعرض موقع "الدستور" كافة التفاصيل حول مواعيد عمل مترو الأنفاق في رمضان. 

مواعيد عمل مترو الأنفاق في رمضان 2024

مواعيد عمل مترو الأنفاق في رمضان 2024 لكل خط من خطوط المترو الثلاثة محور تساؤل من المواطنين حيث تم تحديد هذه المواعيد من قبل الشركة المصرية للإدارة وتشغيل مرافق مترو الأنفاق، مضافا لذلك تم تحديد مواعيد انطلاق القطار الخفيف بالشهر الكريم أيضًاوتختلف مواعيد العمل لخطوط المترو في شهر رمضان المبارك، مقارنة بالأيام العادية، والتي تم تحديدها كالتالي:-

أولى خطوط المترو هي حلوان – المرج الجديدة

مواعيد عمل الخط الأول: يبدأ العمل من الساعة 5.15 مساء – 1 صباحا.

ثاني خطوط المترو هو شبرا الخيمة – المنيب

مواعيد عمل الخط الثاني: يبدأ العمل من الساعة 5.15 صباحا -1 صباحا.

ثالث خطوط المترو هو عدلي منصور – محور روض الفرج

مواعيد عمل الخط الثالث: يبدأ العمل من الساعة 7.15 صباحا -1 صباحا.

ضمن الخط الرابع.. "الملك الصالح" أول محطة مترو أنفاق تبادلية من نوعها في مصر

مواعيد تشغيل القطار الكهربائي رمضان 2024

يبدأ القطار العمل من الساعة 6 صباحًا، حيث تم تحديد هذه المواعيد من خلال هيئة النقل العام مع بداية شهر رمضان المبارك.

محطات مترو الخط الثالث 

أعلنت الشركة المصرية للإدارة وتشغيل مرافق مترو الأنفاق عن الانتهاء من التجهيزات اللازمة لتشغيل بعض المحطات الجديدة، وهي:-

  • محطة السودان.
  • محطة الطريق الدائري.
  • محطة إمبابة.
  • محطة البوهي.
  • محطة القومية العربية.
  • محطة روض الفرج.
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أسعار تذاكر مترو الأنفاق 

تم تحديد الأسعار الجديدة لتذاكر محطات مترو الأنفاق، والتي جاءت كالتالي:

  • تذكرة 9 محطات سعرها 6 جنيهات.
  • تذكرة 16 محطة سعرها 8 جنيهات.
  • تذكرة 23 محطة سعرها 12 جنيهات.
  • تجاوز عدد المحطات عن 23 محطة يصبح سعر التذكرة  15 جنيه.
  • أسعار تذاكر ذوي الهمم والإعاقات تصل إلى 50 قرش.

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