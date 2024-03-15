غانم سلطان: مفيش لاعب مصري يستحق تقاضي الملايين باستثناء شيكابالا

أكد غانم سلطان نجم نادي الزمالك السابق، أن ارتفاع رواتب اللاعبين المصريين سبب وجود ضعف في الكرة المصرية، خاصة وأن الأغلبية العظمى من اللاعبين بالأندية المصرية محليين، ولا يصلحون للاحتراف الخارجي أو تمثيل منتخب مصر.

وقال سلطان خلال مداخلة هاتفية له ببرنامج "النجوم في رمضان"، المذاع عبر أثير إذاعة الشباب والرياضة وتقدمه الإعلامية نجلاء حلمي: "رواتب اللاعبين المصريين مبالغ فيها للغاية، ليس هناك أي لاعب يصلح أن يتقاضى هذه الرواتب الباهظة".

وأشار نجم الزمالك السابق:" يجب وضع سقف لرواتب اللاعبين بين الأندية وبعضها، وهناك عدد كبير للاعبين لا يصلحون لتمثيل المنتخبات الوطنية، ويتقاضون رواتب باهظة وملايين ولا يستطيعون حتى الاحتراف الخارجي".

وأردف غانم سلطان:" اللاعب المصري الوحيد والذي يستحق أن يحصل على ملايين، هو قائد ناد الزمالك محمود عبد الرازق شيكابالا، ولكن كان يحتاج من يرشده للطريق الصحيح".