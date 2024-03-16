السبت 16 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

اليوم.. الكنيسة البيزنطية تحتفل بذكرى القدّيس الشهيد سابيتوس المصري

الكنيسة البيزنطية
الكنيسة البيزنطية

تحتفل الكنيسة البيزنطية بذكرى القدّيس الشهيد سابيتوس المصري، الذي وشى به إلى الحاكم الوثني أحد الفقراء ممن كان يعولهم في القفر، فاعترف بالمسيح جهراً ونال إكليل الشهادة بعد أن تحمّل تعاذيب مبرَّحة.

 

وبهذه المناسبة ألقت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها: أما كان بالإمكان أن يقدّم الله إلى العالم علاجًا آخر غير موت ابنه الوحيد؟ بالطبع، كان يستطيع ذلك، وبألف طريقة أخرى غير هذه؛ ألم يكن قادرًا على مسامحة الطبيعة البشريّة بسلطة مطلقة وبرحمة صرفة، بدون إشراك العدالة وبدون تدخّل أي مخلوق؟ لا شكّ بأنّه كان قادرًا على ذلك؛ ومَن كان سيتجرّأ على الإنتقاد أو على الإعتراض؟ لا أحد، لأنّه السيّد المطلق ويمكنه تحقيق كلّ ما يحلو له. وحتّى إن أرادَ أن يستعينَ بأيّ مخلوق لتحقيق هذا الفداء، أما كان بإمكانه أن يخلقَ أحدًا ذات تفوّق وكرامة، بحيث يكفّر عن خطايا البشر كلّهم نتيجة ما كان سيقوم به من أعمال صالحة وما كان سيُعانيه من عذابات؟ بالتأكيد، وكان يستطيع أن يفتدينا بألف طريقة أخرى غير موت ابنه.

 

لكنّه لم يرغب في ذلك، لأنّ ما كان يكفي لخلاصنا لم يكن مُرضيًا ليعبّر عن حبّه؛ ولكي يعبّرَ لنا عن مدى حبّه، عانى هذا الإبن الإلهي ميتة قاسية ومخزية جدًّا، وهي الموت على الصليب.

 

من جهة أخرى، شاركت الكنيسة الكاثوليكية بمصر، في افتتاح أسبوع الصلاة من أجل الوحدة، وذلك بكنيسة الشهيد العظيم مار جرجس والأنبا إبرام للأقباط الأرثوذكس، بهيلوبوليس، في ضيافة قداسة البابا تواضروس الثاني.

 

يقام أسبوع الصلاة من أجل وحدة المسيحيين هذا العام بالتعاون بين مجلس كنائس الشرق الأوسط، ومجلس كنائس مصر، تحت شعار "ماذا أعمل لأرث الحياة الأبدية.

 

شارك من الكنيسة الكاثوليكية كلٌ من سيادة المطران كلاوديو لوراتي، مطران الكنيسة اللاتينية بمصر، والأب بولس جرس، الأمين العام المشارك عن الكنيسة الكاثوليكية بمصر، بمجلس كنائس مصر.

 

شارك أيضًا الإيكونوموس رفيق جريش، راعي كنيسة القديس كيرلس للروم الملكيين الكاثوليك، بمصر الجديدة، نيابة عن سيادة المطران جان ماري شامي، النائب البطريركي العام للروم الملكيين الكاثوليك بمصر والسودان وجنوب السودان، والمهندس عصام عياد، سكرتير مكتب الأمانة العامة، بمجلس كنائس مصر.

الكنائس المختلفة في مصر الكنيسة القبطية الأرثوذكسية الكنيسة الكاثوليكية كنيسة الروم الأرثوذكس الكنيسة الانجيلية الكنيسة الأسقفية الكنيسة الأنجليكانية الكنيسة اللاتينية الكنيسة المارونية الكنيسة البيزنطية الكنيسة الكلدانية الكنيسة الارمينية كنيسة الروم الملكيين الكنيسة المشيخية الكنيسة الرسولية الكنيسة المعمدانية الكنيسة الخمسينية كنيسة خلاص النفوس كنيسة نهضة القداسة كنيسة الاخوة الكنيسة البروتستانتية

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