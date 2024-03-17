"الكاثوليكية" تحيي ذكرى القديس جيوفاني من جينوفا آباتي كامالدويز

تحتفل الكنيسة الكاثوليكية بذكرى القديس جيوفاني من جينوفا آباتي كامالدويز وعلى خلفية الاحتفالات أطلق الأب وليم عبد المسيح سعيد الفرنسيسكاني، نشرة تعريفية، قال خلالها:"إن القديس جيوفاني هو رئيس دير كامالدويز لسان ستيفانو في جينوفا، لدينا القليل من المعلومات عنه.

قبل أن يصبح رئيسًا لرئيس دير سان ستيفانو عام 1110 تم استدعاء سان جيوفاني ليرأس دير سانت أندريا السيسترسي بالقرب من سيستري خلال فترة حكومته التي استمرت حتى تسعة عشر عامًا.وكان محظوظاً لاستضافة القديس العظيم برناردو دا شيارافال في ديره.

في 1129م، ذهب ليرأس دير سان ستيفانو في جنوة. الذي ينتمي إلى الرهبان البينديكتين السود ، والذي سيصبح فيما بعد ملكًا لرهبان دير سان كولومبانو دي بوبيو. ترأس القديس يوحنا الدير لمدة سبعة وثلاثين سنة حتى وفاته.

يتحدث عنه جيوفاني باتيستا سيميريا في مجلد "القرون المسيحية لليغوريا" عام 1843م . بأن القديس جيوفاني كان مثال لكل فضيلة ، كان منتظم جداً في حياته الرهبانية ،اصبح لجميع الرهبان في ديره مرشداً روحياً ، وأباً حنوناً للجميع ، وكان حكيماً ويقظاً في رئاسة الدير . حتى اشتهر ديره بحياة القداسة والعطف على الفقراء . يتفق المؤرخون على تحديد تاريخ وفاة القديس يوحنا في 14 مارس 1166م وهو سن الشيخوخة . في نهاية القرن التالي ، وبالتحديد في عام 1282 ، تم العثور على جسده سليماً خالياً من أي فساد، لدرجة أنه في تقرير الاكتشاف كتب يبدو انه مات في تلك الساعة.

وأقام التكوين القبطي الكاثوليكي، بكاتدرائية العائلة المقدسة للأقباط الكاثوليك، بدولة الكويت، بقيادة الأب يسى زكريا، راعي الكاتدرائية، وخدّام التكوين، مسابقة "لوغوس" في الإصحاحات الخامسة عشر الأولى من إنجيل ربنا يسوع المسيح، بحسب القديس لوقا، لأبناء التكوين القبطي، من الصف الثالث الابتدائي، وحتى الصف الثالث الثانوي.