الكنيسة القبطية الكاثوليكية تحيي ذكرى الطوباوي فيليبو لونجو الراهب الفرنسيسكاني

تحتفل الكنيسة القبطية الكاثوليكية بذكرى الطوباوي فيليبو لونجو الراهب الفرنسيسكاني، وعلى خلفية الاحتفالات أطلق الأب وليم عبد المسيح سعيد الفرنسيسكاني، نشرة تعريفية، قال خلالها: يعتقد البعض أنه كان من ماندريا، وهي قرية تقع عند سفح سوباسيو؛ ويدعي آخرون أنه من ريف بيروجيا. وآخرون من أتري، وهي بلدة في مقاطعة تيرامو، في أبروتسو؛ ولا يزال البعض الآخر من رييتي، وبالتحديد من كاستل سان سافينو، وهي قرية كانت موجودة في العصور الوسطى في مونتي إيزو، المجاورة لمعبد فونتيكولمبو.

كان يُلقب بلونجو، لأنه طويل القامة وكبير الحجم، وأيضا كان رفيقه موريكو طويل القامة، أما رفيقه كروسيفيرو كان يلقب "ببيكولو" لأنه قصير القامة. الأخ فيليبو، بحسب المصادر، كان الرفيق السابع للقديس فرنسيس الإسيزي.

وتذكر سيرة القديس فرنسيس الأولى للقديس توما الشيلاني: "أخيرًا أصبح عددهم سبعة مع الأخ فيليبو، الذي لمس الرب شفتيه وطهرهما بالجمر، حتى تكلم عن الله بعذوبة عجيبة. لقد فسر الكتاب موضحًا المعنى العميق، دون أن يكون قد درس في المدارس، مثل أولئك الذين كان رؤساء اليهود يحتقرهم كجهال وأميين".

ثم يتابع توما الشيلاني: "جمعهم الطوباوي فرنسيس جميعًا، وبعد أن تحدث معهم مطولًا عن ملكوت الله، واحتقار العالم، وإنكار إرادته، والخضوع الذي يجب على المرء أن يحافظ فيه على جسده، فقسمهم إلى أربع مجموعات، وقال لهم: "اذهبوا، أيها الأحباء، اثنين اثنين إلى أنحاء الأرض المختلفة، معلنين للناس السلام والتوبة لمغفرة الخطايا: وصابرين في الضيقات، واثقين أن الرب سوف يتم تدبيره، وسوف يفي بوعوده، أجب على من يسألك بكل تواضع، بارك الذين يضطهدونك، أشكر الذين يشتمونك ويفترون عليك، لأنه بهذا يهيئ لنا الملكوت الأبدي".

الآن، بعد أن تلقوا بفرح وصية الطاعة المقدسة، سجدوا على الأرض أمام القديس فرنسيس؛ فاحتضنهم بحنان وقال لكل واحد منهم: "اتكلوا على الرب فيعتني بكم". هذا ما كان يقوله في كل مرة يرسل فيها راهبًا للرسالة ". وكان الأخ لونجو يتمتع بقدرات خطابية وتأملية كبيرة وتفسير عميق للكتابات المقدسة. كان يحظى بتقدير كبير من قديس أسيزي وكثيرًا ما كان يرافقه أثناء لقاءاته إلى محبسه سان داميانو أو زيارة القديسة كيارا. وقد رسخت هذه التجربة في نفسه احترامًا عميقًا للقديس الذي كرّس له بكل إخلاص جاذبيته وتجربته الإيمانية.

بعد ذلك قام الأخ لونجو بتأسيس الأديرة الأولى لـ "السيدات الفقيرات" (الكلاريات). أحد هذه الأديرة، الذي لا يزال نشطاً، يقع في أتري، مسقط رأس الراهب. في عام 1219، تم انتخاب الأخ فيليبو لونجو، بناءً على رغبة الكاردينال أوغولينو، ليصبح مرشد روحي وأب اعتراف وزائر ورئيس لدير راهبات سان داميانو، التي عُرفت فيما بعد باسم سانتا كيارا. لم يكن هذا التعيين موضع تقدير من قبل القديس فرنسيس، لأنه عندما عاد من زيارة الأراضي المقدسة قام على الفور باستدعاء الأخ فيليبو وخاطبه قائلاً نحن أخوة أصاغر، وعلينا أن نصبح أصاغر في كل عمل نقوم به، فليس لدينا لقب رئيس. فأطاعه الأخ فيليبو على الفور. وبعد وفاة القديس فرنسيس، عين الأخ فيليبو بين عامي (1228-1246م) زائراً ومسئولاً لراهبات القديسة كلارا مرة أخري بأمر من البابا.

في وقت لاحق، بعد أن تخلى عن منصبه، تقاعد في محبسه غريتشيو، حيث ساهم، بصحبة "رفاق فرانسيس الثلاثة" المشهورين جدًا (الأخوة: ليون وأنجيلو وروفينو)، في جمع مواد السيرة الذاتية عن القديس الأسيزي. بعد ذلك، أرسله رؤساؤه إلى فرنسا، في كل مكان زاره وكان يبشر فيه كان يترك بصمات رائعة، وأعداد كثيرة من الوثنيين تركوا عبادتهم وتابعوا الإيمان المسيحي، ونالوا سر العماد المقدس. وبعد ذلك رقد بعطر القداسة في 14 مارس 1259م في مونتي فيراندو، مدينة أرفيرنيا، مقاطعة فرنسا، على الرغم من أن بعض الكتاب يؤكدون أنه توفي في بيروجيا، ودفن في دير الراهبات.