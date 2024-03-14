الخميس 14 مارس 2024
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

الكرازة

الكنيسة المارونية في مصر تحتفل بحلول خميس الصوم الكبير

الكنيسة المارونية
الكنيسة المارونية

تحتفل الكنيسة المارونية في مصر بحلول الخميس الخامس من الصوم الكبير.

وألقت الكنيسة عظة احتفالية قالت خلالها: سأتشاركُ معكم، بنعمة الربّ، بإنجيل اليوم، كما أنّي بعون الله، سأحُضُّكم على عدم ترك الإيمان ينام في قلوبكم في وسط عواصف وصخب هذا العالم. لقد كان لدى الربّ يسوع السلطان على النوم كما على الموت، وفيما كانوا يُبحِرون في البحيرة، لم يَستسلمْ الكلّي القدرة إلى النوم بدون إرادته. فإن كنتم تَعتبرونَه يَفتَقدُ إلى هذه السيطرة، فهذا يعني أنّ الرّب يسوع المسيح ينامُ في داخِلِكم. وإن كان عكس ذلك، والرّب يسوع المسيح صاحٍ فيكم، يكون إيمانُكم حيًّا. فقد قال الرسول بولس: "فَليُقِمْ المسيحُ في قلوبِكم بالإيمان".

فإنّ نوم الرّب يسوع المسيح علامة سرٍّ. وراكبو السفينة يُمثّلون النفوس التي تجتاز حياة هذا العالم على خشبة الصليب. ومن جهةٍ أخرى، فإنّ السفينة هي صورة عن الكنيسة. نعم، حقًّا، إنّ جميع المؤمنين هم هياكل يسكن فيها الله. وقلب كلّ واحدٍ منهم هو سفينة تُبحِرُ في العرض. ليس من الممكن أن تغرقَ إن كان الرُّوح يبثّ فيها الأفكار الحسنة. لكنّكَ تعرَّضتَ للسوء: فها هي الرياح تَلطُمُكِ. وغَضبْتَ: فها هي الأمواج الصاعدة. هكذا، عندما يهبّ الهواء وتتصاعد الأمواج، تكون السفينة في خطر. قلبُكَ في خطر، قلبُكَ تتجاذَبُه الأمواج. فالظلم قد أثارَ فيكَ رغبة الانتقام. وها أنتَ: لقد انتَقمتَ مُستسلِمًا، تحت تأثير خطأ الآخرين، فغَرقْتَ. لماذا؟ لأنّ الرّب يسوع المسيح قد نامَ في داخلِكَ، أي أنّك نسيْتَ المسيح. أيقِظْ المسيح إذًا، تذكَّرْ المسيح، وليَستَيقظْ المسيح فيكَ؛ استَذكِرْه.

من جهة أخرى، أقام التكوين القبطي الكاثوليكي، بكاتدرائية العائلة المقدسة للأقباط الكاثوليك، بدولة الكويت، بقيادة الأب يسى زكريا، راعي الكاتدرائية، وخدّام التكوين، مسابقة "لوغوس" في الإصحاحات الخامسة عشر الأولى من إنجيل ربنا يسوع المسيح، بحسب القديس لوقا، لأبناء التكوين القبطي، من الصف الثالث الابتدائي، وحتى الصف الثالث الثانوي.

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