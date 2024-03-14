خلال رمضان.. طرق للحفاظ على التركيز بالدراسة في أثناء الصوم

قد يواجه الطلاب الذين يصومون في أثناء فترة الدراسة، تحديات إضافية للحفاظ على التركيز والأداء الجيد، تتطلب تنظيم الةقت والجهد والقيمة الغذائية التي يكسبها الجسم.

وفي التقرير التالي، سنوضح أهم العوامل التي يمكن أن تساعد على حفظ التركيز خلال فترة الصيام، مع الدراسة.

تناول وجبة السحور

وجبة السحور هامة جدًا للحفاظ على الطاقة والتركيز طوال النهار، فبالتالى نحاول تناول وجبة سحور مغذية تحتوي على الكربوهيدرات المعقدة مثل الحبوب الكاملة والبروتينات مثل اللحوم البيضاء والألبان، والفواكه والخضروات، تجنب الأطعمة الدسمة والمقلية التي يمكن أن تجعلك تشعر بالتعب والثقل.

شرب السوائل والماء

تأكد من شرب كمية كافية من السوائل خلال ساعات الليل للحفاظ على الترطيب الجيد، يُفضل تناول الماء والعصائر الطبيعية والمشروبات الغير محلاة، تجنب تناول الكافيين بكميات كبيرة، فقد يؤدي إلى التجفاف والتعب.

كيف يتم تخطيط الوقت

لابد أن يتم تخطيط جدول زمني محكم لأوقات الدراسة والصلاة وتناول الطعام حاول تخصيص وقت محدد في اليوم للدراسة الفعالة والتركيز العالي، قد تجد من الأفضل تخصيص فترة الصباح الباكرة عندما تكون الطاقة عالية والتركيز مرتفعًا.

كيف يتم انقسام فترات الدراسة

حاول تقسيم فترات الدراسة إلى فترات قصيرة مع فترات راحة بينها، على سبيل المثال، قم بالدراسة لمدة 30-45 دقيقة ثم استرح لمدة 10-15 دقيقة، هذا النهج يساعد على الحفاظ على التركيز ومنع الشعور بالإرهاق.

النوم الجيد"النوم بعمق"

حاول الحصول على قسط كافٍ من النوم في الليل للحفاظ على الطاقة والتركيز أثناء النهار، قد يكون من الأفضل النوم لمدة 7-8 ساعات للشعور بالانتعاش والنشاط.

أبرزها ممارسة الرياضة

قد يكون من المفيد ممارسة التمارين الرياضية الخفيفة في فترة ما بعد العصر مثل المشي أو التمارين اليوغا، تساعد التمارين البسيطة على زيادة تدفق الدم وتحسين النشاط العقلي والتركيز.

فترات من الاستراحة والاسترخاء

قم بإدراج فترات قصيرة للاستراحة والاسترخاء خلال فترات الدراسة الطويلة، يمكنك القيام بتمارين التنفس العميق أو التأمل لتهدئة العقل والجسم وتقوية التركيز.

أهم الأطعمة المناسبة للإفطار

اهتم بتناول وجبة الإفطار الصحية والمتوازنة. تناول الحبوب الكاملة، والبروتينات المصدرة من البيض والألبان والمكسرات، والفواكه والخضروات، هذه الأطعمة توفر الطاقة اللازمة للتركيز والأداء الجيد طوال النهار.

كيف يتم الاستماع لجسمك

كونكي تصومي، فإنه مهم أن تستمع إلى جسمك وتلاحظ أي علامات على الإرهاق أو التعب الشديد إذا شعرت بأي تأثير سلبي على صحتك أو قدرتك على التركيز، فلا تتردد في تغيير جدولك الزمني أو التواصل مع الطبيب للحصول على المشورة اللازمة.