عدد ساعات الصيام اليوم الرابع من شهر رمضان الكريم لعام 2024/1445

يحتفل المسلمين في جميع أنحاء العالم بقدوم شهر رمضان الكريم المبارك لعام ١٤٤٥ / ٢٠٢٤ ويبحثون دائما عن عدد ساعات الصيام يوميا في شهر رمضان الكريم.

عدد ساعات الصيام اليوم الرابع من شهر رمضان

ويظل عدد ساعات الصيام فى اليوم الرابع من شهر رمضان الكريم المبارك لعام ٢٠٢٤ / ١٤٤٥ من المواضيع التى يتزايد معدل البحث عنها، من خلال القيام بالدخول على موقع البحث العالمي جوجل خلال الساعات الماضية.

وفي هذا السياق يستعرض الدستور من خلال التقرير التالى جميع التفاصيل التى تخص اليوم الرابع لشهر رمضان الكريم.

عدد ساعات الصيام فى اليوم الرابع لشهر رمضان الكريم لعام ٢٠٢٤ / ١٤٤٥:

13 ساعة و20 دقيقة.. هى عدد ساعات الصيام فى اليوم الرابع لشهر رمضان الكريم لعام 2024/1445.

إمساكية اليوم الرابع لشهر رمضان الكريم لعام 2024/1445:

يوافق اليوم الرابع لشهر رمضان 2024، يوم الخميس 14 مارس الحالى وفق ما نشره المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية مؤخرا على موقعه الإلكتروني.

ووفقا لتلك الحسابات الفلكية فإن موعد أذان الفجر فى اليوم الرابع لشهر رمضان هو: الساعة 4:40 صباحًا.

وعليه سيكون موعد أذان المغرب في تمام الساعة 6:04 مساءً، وبذلك يكون عدد ساعات الصيام هو 13 ساعة و20 دقيقة بحساب فرق الساعات بين وقت أذان الفجر حيث يبدأ الصيام بين وقت أذان الفجر وحتى المغرب.

أطول ساعات الصيام فى شهر رمضان 2024

اليوم الأخير لشهر رمضان الكريم يوافق الثلاثاء 9 من شهر إبريل 2024، وهو يوافق اليوم الـ30 من الشهر الكريم حسب الحسابات الفلكية لمعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية.

ويعتبر اليوم الأخير لشهر رمضان الكريم 2024 وهو اليوم الـ30 من الشهر الكريم والـ9 من شهر إبريل 2024 هو أطول الأيام للشهر الكريم من حيث عدد ساعات الصيام حيث تبلغ عدد الساعات لصيام هذا اليوم هو 14 ساعة و14 دقيقية حسب ما نشره المعهد القومى للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية عن ساعات الصيام بالشهر الكريم لهذا العام 2024.

أدعية اليوم الرابع من شهر رمضان الكريم

اللهمَّ بَلِّغْنَا رَمَضَانَ وَنَحْنُ فِي أَفْضَلِ حَالٍ”.

“اللهمَّ بَلِّغْنَا رَمَضَانَ لا فَاقِدِينَ وَلَا مَفْقُودِينَ”.

اللهم بلغنا رمضان ونحن في أحسن حال، اللهم اجعلني فيه من المستغفرين، واجعلني فيه من عبادك الصالحين القانتين، واجعلي فيه من عبادك الصالحين القانتين، واجعلني فيه من أوليائك المتقين برأفتك يا أرحم الراحمين.

اللهم بلغنا رمضان وأنت راضٍ عنا، ربنا أعد شهر رمضان علينا لأزمنة عديدة، واجعلنا ندركه لأعوام مديدة، يرحمتك يا الله.

اللهم إني أسألك بأني أشهد بأنك أنت الله لا اله إلا أنت الواحد الأحد الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.