الإثنين 11 مارس 2024
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شوقي علام: المؤمن الحق لا يصوم خوفا من نظرة انتقاص أو لوم

شوقي علام
شوقي علام

قال الدكتور شوقي علام، مفتي الديار المصرية، إن المؤمن الحق لا يصوم خوفا من نظرة انتقاص أو كلمة لوم، ومن الضروري أن نقصد القرآن الكريم ونلتمس منه الحكمة من مشروعية الصيام، فقد كتب الله سبحانه وتعالى علينا الصيام وفرضه لغاية معينة ذكره في قوله: "لعلكم تتقون".

وأضاف علام، خلال تقديمه برنامج "حديث المفتي"، المذاع عبر قناة الحياة، أن كل ما تقدم من حكم عن الصيام في القرآن هو دافع في طريق التقوى، فالصوم له أثر لا محالة في تطهير النفس وصناعة الإنسان خليفة لله عز وجل، وكل هذا يفعله المؤمن عن حب، لا عن معاناة وتكلف.

وواصل: "المسلم يكثر من الإنفاق مستشعرا قسوة الجوع والفقر، وصائما عن الغل والحقد والحسد وأكل أموال ولحوم الناس بغيبتهم والخوض في أعراضهم، فالصوم هو شفاء للمؤمن من أمراض القلب والجوارح، محققا لسموه وإنسانيته". 

حديث المفتي شوقي علام مفتي الديار المصرية المؤمن القرآن الصيام الصيام في القرآن الجوع والفقر

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