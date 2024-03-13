الأربعاء 13 مارس 2024
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محمد الباز
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
محمد الباز

رياضة

"فيفا" يوافق على تمثيل دياز للمنتخب المغربي

إبراهيم دياز
إبراهيم دياز

كشفت تقارير صحفية إسبانية، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم وافق على انضمام إبراهيم دياز، لاعب ريال مدريد، لصفوف المنتخب المغربي وتمثيله دوليا.

وذكرت صحيفة «ماركا» الإسبانية، أن الاتحاد المغربي لكرة القدم، حصل على موافقة «فيفا» من أجل تغيير الجنسية الرياضية لإبراهيم دياز، وتمثيل «أسود الأطلس».

وحسبما أشارت وسائل إعلام مغربية وإسبانية، فإن إبراهيم دياز، قد يتواجد للمرة الأولى مع منتخب المغرب، خلال المعسكر المقبل في شهر مارس الجاري، والذي سيشهد خوض منتخب «أسود الأطلس» مباراتين وديتين أمام أنجولا وموريتانيا.

وكانت تقارير صحفية أشارت في وقت سابق، إلى أن إبراهيم دياز قرر رسميًا تمثيل منتخب المغرب بدلًا من إسبانيا.

وأشارت التقارير، إلى أن تم إبلاغ الاتحاد المغربي، بموفقة نجم ريال مدريد على تمثيل منتخب المغرب على الصعيد الدولي.

وسبق لدياز – البالغ من العمر 24 عاما – أن ارتدي قميص المنتخب الإسباني الأول، في مباراة واحدة جمعته مع ليتوانيا وديا. وسجل اللاعب هدفا لإسبانيا ليشارك في انتصار «لاروخا» برباعية نظيفة.

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